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Фильм про село Дублин Брагинского района получил главный приз на американском кинофестивале

09.09.2018 17:42 — Разное | Партизан  
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Белорусский фильм Ларисы Саенко «Dublin, Belarus half-life» («Дублин, период полураспада») получил главный приз за лучший иностранный документальный фильм на кинофестивале в Наеку (США).

Об этом пишет «Радыё Свабода».

Фильм рассказывает о жизни белорусского села Дублин Брагинского района в Чернобыльской зоне.

— Герои фильма рассуждают о том, почему не процветает их многострадальный край, который попал под исторические передряги — войну, колхозную коллективизацию, мелиорации и радиоактивное загрязнение в 1986 году, последствия которого еще и оценить, наверное, нельзя, — рассказывает режиссерка фильма Лариса Саенко.


Лариса Саенко

«Продать бы эту землю японцам, они бы здесь порядок навели, да и нас бы похоронили», — считает один из героев фильма. «Кто виноват?» — на это у них нет ответа. По крайней мере, не было в 2000-х, когда снимался этот фильм.

— Отличный американский переводчик с русского Андрей Гаркуша не мог понять речи моих героев, а мне было приятно — все-таки уникальная беларуская мова.

Фильм трое белорусских журналистов — Лариса Саенко, Галина Аржиловская, Наталья Тимофеева — и оператор Владимир Бабарико сняли за свои средства:

— Фильм был своего рода спонтанным экспериментом, поскольку мы не искали заказников и спонсоров, нас было четверо человек, каждый из них сказал, что устал от рутины и хотел бы встряхнуться. Вот мы и встряхнулись. То есть весь процесс был своего рода нашей творческой забавой.

Двоих из той команды — Натальи Тимофеевой и Владимира Бабарико — уже нет в живых.


Когда снимали «Дублин», Лариса Саенко работала корреспондентом Reuters в Беларуси, а в этом году, когда приехала в Беларусь, решила вернуться к старым материалам:

— Как-то все прошлое накатило, и я взялась доделать старые заготовки и поставила английские субтитры. И отправила на фестиваль просто впритык, под занавес. Никто мой «Дублин» на фестиваль не выдвигал, я сделала все сама — мне нравится это время одиночек, когда любая творческая личность может создать малобюджетный фильм и даже показать, и даже получить золотую статуэтку.

Где посмотреть «Дублин»?

Скоро фильм будет выложен в Youtube. Лариса ведет переговоры с американским каналом о показе, а также надеется когда-то привезти его в белорусский Дублин.

После Беларуси Лариса Саенко работала в Москве, в Индии, в Нью-Йорке, в ООН — корреспондентом от старого, расформированного агентства «РИА Новости» (не путать с нынешним! — подчеркивает Лариса). Сейчас она работает в основном в Нью-Йорке над большими проектами — сценариями художественных фильмов и книгами. Следующее кино думает снять на смартфон.

 
 
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Белорусский фильм Ларисы Саенко «Dublin, Belarus half-life» («Дублин, период полураспада») получил главный приз за лучший иностранный документальный фильм на кинофестивале в...
 
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