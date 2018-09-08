Belarus Fashion Week показал ключевой образ сезона Весна-Лето 2019









Состоялась имиджевая съемка для Belarus Fashion Week сезона Весна-Лето 2019. А это значит, что работа над 17-м выпуском главного события беларуской моды началась!





Вдохновившись белоусской природой, красотой и гармонией цветка кувшинки желтой, качающейся по речной глади во всех уголках нашей страны, был придуман образ, сочетающий в себе беларуские традиции и современный дизайн. Над созданием костюма работала дизайнер Светлана Петушкова, а изготовление головного убора, который воплощает собой собранные воедино цветки кувшинки, было доверено дизайнеру Марии Скрабовской.





С 7 по 11 ноября 2018 года в Минске в Национальном Выставочном Центре «БелЭКСПО» будут представлены коллекции самых успешных и амбициозных представителей fashion-индустрии страны: Nickolia Morozov, Nelva, Favorini, ton-in-ton, Lakbi, Condra Deluxe, Natalia Korzh, Devur, Larisa Balunova, emse, Tarakanova, Totti Swimwear, T. Efremova и многие другие. Благодаря тому, что Belarus Fashion Week на протяжении многих лет развивает отношения с иностранными коллегами, мы имеем возможность представить в Минске коллекции таких брендов мужской одежды как: Male Me (Польша), Ivan Man (Германия) и другие, а также познакомить иностранные СМИ с современной белорусской модой.





11 ноября пройдут показы детской моды KIDS’ FASHION DAYS BFW и социальный проект «Новые возможности», организованный РОО «Белорусская палата моды» и ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»





Идея фотосессии: агентство PR и коммуникаций «Открытый подиум»: Янина Гончарова, Анна Козлова, Матвей Кешешян, Настя Ермак.











