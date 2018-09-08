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"Говорит Москва": Белорусская федерация футбола отказалась инициировать разбирательство по кричалкам о "москалях"

09.09.2018 17:26 — Разное | Партизан  
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На вчерашнем матче сборной Беларуси против команды Сан-Марино белорусские болельщики выкрикивали лозунг "кто не скачет, тот москаль", популярный на Украине во время Евромайдана.

"Говорит Москва": Белорусская федерация футбола отказалась инициировать разбирательство по кричалкам о "москалях"
Заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Дмитрий Герчиков в комментарии радиостанции "Говорит Москва" сообщил, что комментировал матч и не заметил, чтобы выкрики были массовыми. На вопрос, планирует ли федерация провести разбирательство, он ответил, что для этого нужен запрос от UEFA и правоохранительных органов: 

Мы в любом случае сначала получим от UEFA, скажем так, их отчет о том, что происходило на стадионе. Получим информацию от правоохранительных органов в любом случае, связанную с этими нюансами, и далее уже на основании информации будем делать какие-то выводы. То есть на данный момент мы исходим из того, что нам нужно получить те основания, которые дадут нам, скажем так, и повод для разбирательства, и какие-то моменты, чтобы мы какие-то ответные действия предпринимали.

По поводу реакции на видеозапись инцидента, появившуюся в соцсетях, Герчиков сказал, что Белорусская федерация футбола будет реагировать на официальные запросы: 

Прежде всего мы, как структура, которая взаимодействует напрямую с UEFA и считает, что мы ответственны, прежде всего, за футбол в этой стране, должны получить отзыв от UEFA.

Матч в рамках турнира Лиги наций между сборными Беларуси и Сан-Марино прошел 8 сентября в Минске и завершился со счетом 5:0.

 
Теги: Минск
 
 
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На вчерашнем матче сборной Беларуси против команды Сан-Марино белорусские болельщики выкрикивали лозунг "кто не скачет, тот москаль", популярный на Украине во...
 
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