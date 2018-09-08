У одного из главных подозреваемых по делу Магомедовых оказался белорусский паспорт

«Ведомости» . Накануне Тверской суд санкционировал арест на два месяца его предполагаемого сообщника – бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова. Поляков подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 210 УК РФ), пишут. Накануне Тверской суд санкционировал арест на два месяца его предполагаемого сообщника – бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова.





По версии следствия, подозреваемые в 2012–2013 годов вместе с неустановленными соучастниками похитили 20,25 млн долларов у ОЗК через фиктивные контракты на поставку и перевалку сельхозпродукции с британской компанией Newbay Investments. По словам следователя, вина Полякова подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и результатами почерковедческой экспертизы.





Находясь на свободе, подозреваемый, имея второе гражданство – Беларуси, может скрыться, а также, «имея доступ к фонду похищенных денежных средств, сокрыть их, в том числе путем вывода за границу», заявил следователь, мотивируя ходатайство об аресте Полякова. Также следствие считает, что, используя подконтрольный Магомедову бойцовский клуб Eagles, подозреваемый имеет возможность оказать давление на свидетелей.





Сам Поляков просил суд не заключать его в следственный изолятор, назвав такую меру пресечения избыточной. «Я готов способствовать следствию. И на самом деле три года назад я уже являлся на следственное действие по этому эпизоду в МВД Москвы. <...> Я готов сдать все документы, белорусский паспорт. У меня на иждивении трое детей, еще одному я помогаю», – выступил бывший топ-менеджер ОЗК.





Поляков заявил о своей непричастности к преступлениям и подчеркнул, что сделки не были фиктивными. «Ни к какой преступной группировке я также не имею отношения. Из ОЗК я как раз ушел, поскольку был не согласен с методами управления Магомедова», – добавил подозреваемый.



