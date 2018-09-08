ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У одного из главных подозреваемых по делу Магомедовых оказался белорусский паспорт

09.09.2018 17:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Тверской суд Москвы отправил под арест до 3 ноября бывшего гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, задержанного по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Поляков подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 210 УК РФ), пишут «Ведомости». Накануне Тверской суд санкционировал арест на два месяца его предполагаемого сообщника – бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова.

По версии следствия, подозреваемые в 2012–2013 годов вместе с неустановленными соучастниками похитили 20,25 млн долларов у ОЗК через фиктивные контракты на поставку и перевалку сельхозпродукции с британской компанией Newbay Investments. По словам следователя, вина Полякова подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и результатами почерковедческой экспертизы.

Находясь на свободе, подозреваемый, имея второе гражданство – Беларуси, может скрыться, а также, «имея доступ к фонду похищенных денежных средств, сокрыть их, в том числе путем вывода за границу», заявил следователь, мотивируя ходатайство об аресте Полякова. Также следствие считает, что, используя подконтрольный Магомедову бойцовский клуб Eagles, подозреваемый имеет возможность оказать давление на свидетелей.

Сам Поляков просил суд не заключать его в следственный изолятор, назвав такую меру пресечения избыточной. «Я готов способствовать следствию. И на самом деле три года назад я уже являлся на следственное действие по этому эпизоду в МВД Москвы. <...> Я готов сдать все документы, белорусский паспорт. У меня на иждивении трое детей, еще одному я помогаю», – выступил бывший топ-менеджер ОЗК.

Поляков заявил о своей непричастности к преступлениям и подчеркнул, что сделки не были фиктивными. «Ни к какой преступной группировке я также не имею отношения. Из ОЗК я как раз ушел, поскольку был не согласен с методами управления Магомедова», – добавил подозреваемый.

Магомедовы были арестованы в конце марта, бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате 2,5 млрд росс. рублей бюджетных средств. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Еще одним обвиняемым по делу проходит экс-директор входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов, ему инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества на 668 млн росс. рублей. Все фигуранты отрицают свою вину.

Через ООО «Инвестор» Магомедов владеет 49% акций государственной ОЗК. Российский Forbes оценивает состояние бизнесмена в 1,2 млрд долларов (81-е место в рейтинге богатейших россиян за 2018 года).


 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тверской суд Москвы отправил под арест до 3 ноября бывшего гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, задержанного по делу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минские школьники позвонили на МКС и проговорили с космонавтами около 25 минут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика