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В Греции прошли насильственные протесты против соглашения с Македонией

09.09.2018 17:14 — Разное | Партизан  
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Протестующие бросали камни, полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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В Греции в Салониках прошли насильственные протесты против соглашения с Македонией о переименовании страны. В результате столкновений 15 полицейских ранены, полиция арестовала восьмерых активистов, сообщает Европейская Правда со ссылкой на Kathimerini.

С палками и камнями в руках протестующие пытались прорваться через кордоны полиции в сторону центра Веллидио, где проходила выставка-ярмарка. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Демонстранты разбили стекло в мэрии и витрины нескольких магазинов, повредили припаркованные автомобили.


Также они соорудили баррикады из мусорных баков, подожгли их и забросали полицейских брусчаткой с тротуаров.

После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции тем, что использовала название северного региона Греции, на границе с Македонией.

Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Однако в июне страны подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию, а Афины взамен разблокируют переговоры о присоединении Македонии в НАТО и Европейский Союз. 25 июля Македония начала переговоры о вступлении в НАТО.

Националисты и президент Македонии Джорге Иванов выступают против компромисса с Афинами. В Греции представители националистических кругов тоже против соглашения с македонцами.

 
 
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Протестующие бросали камни, полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
 
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