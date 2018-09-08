В России введут квоты для мигрантов в строительстве. Как это скажется на белорусских компаниях?

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет РБК.





Правительство ежегодно устанавливает норматив на иностранную рабочую силу на будущий год. По данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства занято 6,3 млн человек, значительную долю из которых составляют мигранты, привела данные вице-премьер.





— В этой сфере в последнее время растет число предприятий с высокой долей иностранных работников, и собственно в том числе поэтому предлагается установить снижение этой доли, — подчеркнула Голикова.





Проект постановления правительства согласован с федеральными министерствами и в основном поддержан всеми сторонами РТК, добавила вице-премьер.





Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов заявлял, что миграционная политика России может быть скорректирована, чтобы приток трудовых мигрантов после повышения пенсионного возраста не мешал пожилым россиянам искать работу. Он не исключил, что для россиян может быть обеспечена преимущественная занятость.





Напомним, что в настоящее время белорусские строители в г. Обнинске Калужской области возводят «Белорусский квартал». Первая многоэтажка серии М 464-У1 ОАО «МАПИД» была сдана в эксплуатацию год назад. В рамках проекта планируется простроить 3 жилых дома.





В начале 2017 года в Калуге начато строительство жилого комплекса «Анненки», который состоит из 4 домов КПД серии М 111-90 «МАПИДа».





Активно осваивает российские рынки в Курсе и Калуге ОАО «Мозырский ДСК». В Курске предприятие активно сотрудничает с российским партнером ЗАО «Инженер». В 2020 году силами двух компаний в городе будет завершено строительство «Белорусского квартала» по Майскому бульвару.





Работает комбинат и в Калуге. До 2020 года в городе запланировано построить шесть 120-квартирных жилых домов. Все они по энергоэффективности относятся к классу В (высокий), и квартиры в них пользуются спросом и нашли своего покупателя.





Так, в настоящее время в Калуге ДСК реализует квартиры в ЖК «Веснушки».



