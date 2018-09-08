Готовы ли водители оказать первую медицинскую помощь?





Если вы увидите какое-то происшествие на дороге, насколько вы готовы остановиться и предложить свое содействие?

Казалось бы, обычный вопрос работников Красного Креста. За ним последует «Какую первую помощь можете оказать?». Но факт, что нужно в считанные секунды взять себя в руки и достать из далеких уголков памяти некие медицинские знания, заставляет водителей немного напрячься и даже слегка разволноваться, как на экзамене. Но пара минут раздумий и человек готов дать верный ответ.

Максим Иванов, водитель:

— Нужно сразу остановиться и сообщить в скорую помощь, а дальше по обстоятельствам. Если машина вся искарежена и горит, никакой помощи особо не окажешь. Но сели видно, что человек живой, его нужно достать, сделать массаж сердца, дать из аптечки йод, наверное, как-то так.





Чтобы не было «как-то так», и человек хоть немного был уверен в своих действиях при происшествии на дороге, сотрудники Красного Креста в качестве сувениров раздали памятки. Конечно, в эпицентре событий о ней возможно и не вспомнишь, но если хоть иногда прочитывать ее, возможно в нужный момент всплывет верное решение. Кроме этого, можно пройти специальный бесплатный тренинг по оказанию первой помощи.

Елена Русинович, мастер-тренер первой помощи Гродненской областной организации Красного Креста»:

— Занятия у нас проходят в виде тренингов, где 70 % занимает отработка навыков. Самые необходимые, как провести сердечно-легочную реанимацию, у нас есть манекены, чтобы отработать это на практике, учим останавливать кровотечение, оказывать помощь при ранах. Необходимый уровень знаний, который должен знать каждый человек.

Большинство опрошенных на дороге с авариями, к счастью, не сталкивались. Никогда не участвовали в оказании первой помощи, да и вообще редко сталкивались с экстренными ситуациями. Исключение – водитель-международник Ромуальд Быковский. Опыт, пока небольшой, три года. Но уже есть пара историй с дорожных путешествий.

Ромуальд Быковский, водитель:

— Много чего видел и страшные аварии, приходилось только немного помогать с колесом где-то помочь, а первую помощь никогда не оказывал. Обычно, если проезжаешь, обычно скорая, пожарная, уже все на месте.





Как поведёт себя человек на дороге в экстренных ситуациях, предугадать нельзя. Чаще всего люди теряются. Они не уверены в своих силах, а те, кто никогда не сталкивался с травмами и авариями и вовсе впадают в состояние паники. Отсюда вывод – такие знания, а лучше навыки, нужны.

Андрей Цыдик, начальник отделения пропаганды и агитации управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

— ДТП случаются не только в населённых пунктах, где очень быстро могут приехать врачи, но и далеко на загородных трассах. От качества и от скорости оказания первой помощи, зависит тяжесть последствий для участников ДТП.

Кроме этого, с началом осени сотрудники Гродненской ГАИ ратуют за включение ближнего света фар. Такое требование по законодательству относится только во время акции «В центре внимания – дети!». По ее условиям с 25 августа по 5 сентября необходимо было ездить с ближним светом постоянно, а не только в темное время суток. Практика ГАИ показывает: включенный ближний свет фар усиливает внимание детей на дороге и позволяет избежать трагедий. По итогам акции – 9 из 10 водителей не экономили на свете.

Олег Дук, старший инспектор отделения пропаганды и агитации управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

— Те, кто не использовал ближний свет фар в светлое время суток, те привлекались к административной ответственности. В области оштрафовано около 900 человек, в том числе 154 в Гродно и Гродненском районе.

Несмотря на то, что акция закончилась, в Гродно водители продолжают ездить с включенным ближним светом. Количество тех, кто не пренебрегает безопасностью, заставляет удивиться. 7 из 10 до сих пор не выключают фары днём. В чем причина: думают, акция до сих пор не закончилась, ездят так постоянно или в новых машинах автоматически зажигается свет?





Вячеслав Стаценко, водитель:

— В темное время суток и в пасмурную погоду я стараюсь ездить с включенными фарами, чтобы автомобиль был более заметен. Я лучше вижу других участников, и я сам заметен другим участникам движения и пешеходам.

Владимир Шурба, водитель:

— В этом автомобиле автоматически, в другой – приходится включать. Автомобиль лучше заметен, когда в нём включены фары, чем без них.

Я всегда езжу, пример с Европы беру, стараюсь так.

По нашему законодательству в светлое время суток не обязательно включать ближний свет фар. Однако, как показывает опыт Европейских стран, говорят в ГАИ региона, езда с включенным светом позволяет сокращать количество трагедий на дорогах. Поэтому сотрудники ГосАвтоИнспекции рекомендуют не экономить на собственной безопасности.