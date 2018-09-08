﻿ Готовы ли водители оказать первую медицинскую помощь?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Готовы ли водители оказать первую медицинскую помощь?

09.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A
В Гродно сотрудники Красного Креста и ГосАвтоИнспекции проверили, насколько готовы автомобилисты оказать первую медицинскую помощь в случае аварии. Большинство из опрошенных в теории знают, как себя вести  и чем помочь в экстренных ситуациях, а на деле, к счастью, с таким никогда не сталкивались. Почему нужно возобновлять знания о первой медицинской помощи? 

Готовы ли водители оказать первую медицинскую помощь?
 

Если вы увидите какое-то происшествие на дороге, насколько вы готовы остановиться и предложить свое содействие? 

Казалось бы, обычный вопрос работников Красного Креста. За ним последует «Какую первую помощь можете оказать?». Но факт, что нужно в считанные секунды взять себя в руки и достать из далеких уголков памяти некие медицинские знания, заставляет водителей немного напрячься и даже слегка разволноваться, как на экзамене. Но пара минут раздумий и человек готов дать верный ответ. 

Максим Иванов, водитель: 
 Нужно сразу остановиться и сообщить в скорую помощь, а дальше по обстоятельствам. Если машина вся искарежена и горит, никакой помощи особо не окажешь. Но сели видно, что человек живой, его нужно достать, сделать массаж сердца, дать из аптечки йод, наверное, как-то так. 

Готовы ли водители оказать первую медицинскую помощь?
 

Чтобы не было «как-то так», и человек хоть немного был уверен в своих действиях при происшествии на дороге, сотрудники Красного Креста в качестве сувениров раздали памятки. Конечно, в эпицентре событий о ней возможно и не вспомнишь, но если хоть иногда прочитывать ее, возможно в нужный момент всплывет верное решение. Кроме этого, можно пройти специальный бесплатный тренинг  по оказанию первой помощи. 

Елена Русинович, мастер-тренер первой помощи Гродненской областной организации Красного Креста»: 
 Занятия у нас проходят в виде тренингов, где 70 % занимает отработка навыков. Самые необходимые, как провести сердечно-легочную реанимацию, у нас есть манекены, чтобы отработать это на практике, учим останавливать кровотечение, оказывать помощь при ранах. Необходимый уровень знаний, который должен знать каждый человек. 

Большинство опрошенных на дороге с авариями, к счастью, не сталкивались. Никогда не участвовали в оказании первой помощи, да и вообще редко сталкивались с экстренными ситуациями. Исключение – водитель-международник Ромуальд Быковский. Опыт, пока небольшой, три года. Но уже есть пара историй с дорожных путешествий. 

Ромуальд Быковский, водитель: 
 Много чего видел и страшные аварии, приходилось только немного помогать с колесом где-то помочь, а первую помощь никогда не оказывал. Обычно, если проезжаешь, обычно скорая, пожарная, уже все на месте. 

Готовы ли водители оказать первую медицинскую помощь?
 

Как поведёт себя человек на дороге в экстренных ситуациях, предугадать нельзя. Чаще всего люди теряются. Они не уверены в своих силах, а те, кто никогда не сталкивался с травмами и авариями и вовсе впадают в состояние паники. Отсюда вывод – такие знания, а лучше навыки, нужны. 

Андрей Цыдик, начальник отделения пропаганды и агитации управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома: 
— ДТП случаются не только в населённых пунктах, где очень быстро могут приехать врачи, но и далеко на загородных трассах. От качества и от скорости оказания первой помощи, зависит тяжесть последствий для участников ДТП. 

Кроме этого, с началом осени сотрудники Гродненской ГАИ ратуют за  включение ближнего света фар. Такое требование по законодательству относится только во время акции «В центре внимания – дети!». По ее условиям с 25 августа по 5 сентября необходимо было ездить с ближним светом постоянно, а не только в темное время суток. Практика ГАИ показывает: включенный ближний свет фар усиливает внимание детей на дороге и позволяет избежать трагедий. По итогам акции – 9 из 10 водителей     не экономили на свете. 

Олег Дук, старший инспектор отделения пропаганды и агитации управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома: 
 Те, кто не использовал ближний свет фар в светлое время суток, те привлекались к административной ответственности. В области оштрафовано около 900 человек, в том числе 154 в Гродно и Гродненском районе. 

Несмотря на то, что акция закончилась, в Гродно водители продолжают ездить с включенным ближним светом. Количество тех, кто не пренебрегает безопасностью, заставляет удивиться. 7 из 10 до сих пор не выключают фары днём. В чем причина: думают, акция до сих пор не закончилась, ездят так постоянно или в новых машинах автоматически зажигается свет? 

Готовы ли водители оказать первую медицинскую помощь?
 

Вячеслав Стаценко, водитель: 
— В темное время суток и в пасмурную погоду я стараюсь ездить с включенными фарами, чтобы автомобиль был более заметен. Я лучше вижу других участников, и я сам заметен другим участникам движения и пешеходам. 

Владимир Шурба, водитель: 
— В этом автомобиле автоматически, в другой – приходится включать. Автомобиль лучше заметен, когда в нём включены фары, чем без них. 

Я всегда езжу, пример с Европы беру, стараюсь так. 

По нашему законодательству в светлое время суток не обязательно включать ближний свет фар. Однако, как показывает опыт Европейских  стран, говорят в ГАИ региона, езда с включенным светом позволяет сокращать количество трагедий на дорогах. Поэтому сотрудники ГосАвтоИнспекции рекомендуют не экономить на собственной безопасности. 

 

 
Гродно Плюс
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно сотрудники Красного Креста и ГосАвтоИнспекции проверили, насколько готовы автомобилисты оказать первую медицинскую помощь в случае аварии. Большинство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Alibaba отправится на пенсию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика