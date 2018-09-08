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Западный обход в Бресте: автокран рухнул прямо с путепровода
09.09.2018 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Автокран рухнул со строящегося путепровода в городе Бресте в районе ул. Поплавского в городе Бресте. Сам путепровод, кажется, пострадал не сильно, а вот техника получила значительные повреждения, и вряд-ли подлежит восстановлению.
На кабине упавшего МАЗ-а надпись - Полесьежилстрой. Место происшествия огорожено.
Обстоятельства произошедшего неизвестны, по какой-то причине кран не удержался и рухнул на землю. Некоторые очевидцы говорят, что он передвигался с поднятой стрелой, впрочем, это пока только слухи.
По предварительной информации никто не пострадал.
Очевидцы успели снять все произошедшее на видео:
Разные источники нам подтвердили - водитель успел выпрыгнуть, с ним всё хорошо.
Если вы располагаете интересной информацией
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