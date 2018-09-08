Западный обход в Бресте: автокран рухнул прямо с путепровода

Автокран рухнул со строящегося путепровода в городе Бресте в районе ул. Поплавского в городе Бресте. Сам путепровод, кажется, пострадал не сильно, а вот техника получила значительные повреждения, и вряд-ли подлежит восстановлению.



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На кабине упавшего МАЗ-а надпись - Полесьежилстрой. Место происшествия огорожено.



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Обстоятельства произошедшего неизвестны, по какой-то причине кран не удержался и рухнул на землю. Некоторые очевидцы говорят, что он передвигался с поднятой стрелой, впрочем, это пока только слухи.



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По предварительной информации никто не пострадал.



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Очевидцы успели снять все произошедшее на видео:

Разные источники нам подтвердили - водитель успел выпрыгнуть, с ним всё хорошо.



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