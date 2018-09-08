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Западный обход в Бресте: автокран рухнул прямо с путепровода

09.09.2018 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Автокран рухнул со строящегося путепровода в городе Бресте в районе ул. Поплавского в городе Бресте. Сам путепровод, кажется, пострадал не сильно, а вот техника получила значительные повреждения, и вряд-ли подлежит восстановлению.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58687.php

Западный обход в Бресте: автокран рухнул прямо с путепровода

На кабине упавшего МАЗ-а надпись - Полесьежилстрой. Место происшествия огорожено.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58687.php

Западный обход в Бресте: автокран рухнул прямо с путепровода

Обстоятельства произошедшего неизвестны, по какой-то причине кран не удержался и рухнул на землю. Некоторые очевидцы говорят, что он передвигался с поднятой стрелой, впрочем, это пока только слухи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58687.php

Западный обход в Бресте: автокран рухнул прямо с путепровода

По предварительной информации никто не пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58687.php

Западный обход в Бресте: автокран рухнул прямо с путепровода

Очевидцы успели снять все произошедшее на видео:

Разные источники нам подтвердили - водитель успел выпрыгнуть, с ним всё хорошо.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58687.php

Западный обход в Бресте: автокран рухнул прямо с путепровода


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58687.php

Западный обход в Бресте: автокран рухнул прямо с путепровода

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

 
Теги: Брест
 
 
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Автокран рухнул со строящегося путепровода в городе Бресте в районе ул. Поплавского в городе Бресте. Сам путепровод, кажется, пострадал не сильно, а вот техника...
 
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