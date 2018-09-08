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ГАИ прокомментировала видеоролик с привлечением к ответственности «россиянина» за управление «затонированным» авто

09.09.2018 — Разное | Lida.Info  
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ГАИ прокомментировала видеоролик с привлечением к ответственности «россиянина» за управление «затонированным» авто

В Интернете активно обсуждается видео несогласия водителя с привлечением его к ответственности сотрудниками ГАИ за управление «затонированным» авто.

«В своих доводах житель Лиды, а вовсе не России, ссылается на Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который якобы разрешает применение пленочных покрытий на стеклах автомобилей. На самом деле в техрегламенте указан процент допустимой светопропускаемости. Пленочные покрытия как были, так и остались «вне закона».

В пункте 4.2 указано, что «не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла)».

Пунктом 37 главы 7 приложения 4 к ПДД четко сформулировано, что запрещается эксплуатация транспортного средства, если «на стеклах и (или) в оконных проемах транспортного средства установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные».

В своих доводах водитель указывал на то, что такой автомобиль он приобрел в Российской Федерации в автосалоне. Однако необходимо понимать разницу – нанесение тонировки в виде пленочного покрытия – это дополнительная опция дилерского салона, а не предусмотренная заводом-изготовителем.

Казалось бы, эту тему после появления техрегламента обсудили все желающие на различных Интернет-площадках, форумах и так далее. Госавтоинспекция же довела до общественности требования законодательства. Однако некоторые водители остались при своем мнении, которое и отстаивают, провоцируя сотрудников на конфликтные ситуации.

К слову, в 2017 году названный выше водитель привлекался к административной ответственности за управление этим же «затонированным» автомобилем. Тогда штраф он оплатил на месте», сообщает ГАИ.

 
 
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В Интернете активно обсуждается видео несогласия водителя с привлечением его к ответственности сотрудниками ГАИ за управление «затонированным» авто. «В своих...
 
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