ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На полумарафоне задержали бегуна за БЧБ-флаг

09.09.2018 19:04 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Сегодня, 9 сентября, на минском полумарафоне, который собрал рекордное количество бегунов, задержали участника, бежавшего в БЧБ-флаге. Задержание подтвердил KYKY очевидец. 



Как пишет TUT.by, Уладзь Сташкевич был задержан, когда пробежал 21,1 километра и получил медаль. «На финише, сразу после получения медали меня взяли под руки люди в штатском и проводили в автозак, где допрашивали в районе получаса. Основной вопрос, который мне задавали: «Зачем ты это сделал?». Честно говоря, вопрос меня удивил. Я пояснил, что в полумарафоне многие участники бегут с флагами своих компаний, спонсоров и стран, которые они представляют. Почему я в годовщину столетия Беларуской народной республики не могу пробежать с БЧБ-флагом, который, как мне известно, у нас в стране не запрещен?», — рассказал участник полумарафона журналистам. 

После допроса в автозаке Сташкевича отвезли в Центральный РУВД, где составили два протокола. В одном из них причиной задержания было указано «бежал с БЧБ-флагом». Во втором протоколе шла речь об изъятии флага. «Как мне пояснили в милиции, предстоит выяснить — имеется ли в моих действиях правонарушение», – рассказал Уладзь. Известно, что Уладзя продержали в РУВД три часа. Хотели оставить «на подольше», но оценив его самочувствие после дистанции на пустой желудок все же отпустили.

Напомним, Уладзь бежал дистанцию и на прошлом полумарафоне, и также с БЧБ-флагом, но тогда этот факт у милиции вопросов не вызвал. 

Для справки: бело-красно-белый флаг в Беларуси официально не запрещен. В последнее время активисты намерены добиться того, чтобы БЧБ-флаг получил статус нематериальной историко-культурной ценности. 

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 9 сентября, на минском полумарафоне, который собрал рекордное количество бегунов, задержали участника, бежавшего в БЧБ-флаге. Задержание подтвердил KYKY...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жириновский ударил митингующего против пенсионной реформы в центре Москвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика