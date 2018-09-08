На полумарафоне задержали бегуна за БЧБ-флаг

Сегодня, 9 сентября, на минском полумарафоне, который собрал рекордное количество бегунов, задержали участника, бежавшего в БЧБ-флаге. Задержание подтвердил KYKY очевидец.





Как пишет TUT.by, Уладзь Сташкевич был задержан, когда пробежал 21,1 километра и получил медаль. «На финише, сразу после получения медали меня взяли под руки люди в штатском и проводили в автозак, где допрашивали в районе получаса. Основной вопрос, который мне задавали: «Зачем ты это сделал?». Честно говоря, вопрос меня удивил. Я пояснил, что в полумарафоне многие участники бегут с флагами своих компаний, спонсоров и стран, которые они представляют. Почему я в годовщину столетия Беларуской народной республики не могу пробежать с БЧБ-флагом, который, как мне известно, у нас в стране не запрещен?», — рассказал участник полумарафона журналистам.



После допроса в автозаке Сташкевича отвезли в Центральный РУВД, где составили два протокола. В одном из них причиной задержания было указано «бежал с БЧБ-флагом». Во втором протоколе шла речь об изъятии флага. «Как мне пояснили в милиции, предстоит выяснить — имеется ли в моих действиях правонарушение», – рассказал Уладзь. Известно, что Уладзя продержали в РУВД три часа. Хотели оставить «на подольше», но оценив его самочувствие после дистанции на пустой желудок все же отпустили.



Напомним, Уладзь бежал дистанцию и на прошлом полумарафоне, и также с БЧБ-флагом, но тогда этот факт у милиции вопросов не вызвал.



Для справки: бело-красно-белый флаг в Беларуси официально не запрещен. В последнее время активисты намерены добиться того, чтобы БЧБ-флаг получил статус нематериальной историко-культурной ценности.