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Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Гомеле
09.09.2018 19:18 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел в одном из домов, находящихся в микрорайоне Юбилейный областного центра, пишет сайт
Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Жизни ребенка ничего не угрожает. О случившемся мама девочки сообщила воспитателю детского сада, в который ходит ребенок.
Известно, что девочка из многодетной семьи. Семья на учете в СОП не состоит.
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Фото из открытых источников Инцидент произошел в одном из домов, находящихся в микрорайоне Юбилейный...
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