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Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Гомеле

09.09.2018 19:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Гомеле
Фото из открытых источников

Инцидент произошел в одном из домов, находящихся в микрорайоне Юбилейный областного центра, пишет сайт «Сильные новости».

Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Жизни ребенка ничего не угрожает. О случившемся мама девочки сообщила воспитателю детского сада, в который ходит ребенок.

Известно, что девочка из многодетной семьи. Семья  на учете в СОП не состоит.


 

 
 
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