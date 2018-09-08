Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Гомеле

Инцидент произошел в одном из домов, находящихся в микрорайоне Юбилейный областного центра, пишет сайт «Сильные новости».

Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Жизни ребенка ничего не угрожает. О случившемся мама девочки сообщила воспитателю детского сада, в который ходит ребенок.

Известно, что девочка из многодетной семьи. Семья на учете в СОП не состоит.



