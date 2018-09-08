Лукашенко и Румас будут гонять номенклатурную стаю ворон над Беларусью

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Заико: С монстрами под названием «министерства» Беларусь выглядит смешно

«У батюшки-царя было 12 министров на громадную Россию и этого хватало».

«Хоть МИД теми функциями, которые сегодня в основном выполняет, напоминает туристическое бюро по организации поездок Александра Григорьевича»

Ковалкин: Одно дело – сокращать чиновников низшего звена, другое – тех, кого лично знаешь

После предложенияо переформатировании структуры правительствасказал ему взять время, чтобы обсудить идею с коллегами. Прав ли премьер-министр?Руководитель аналитического центра «Стратегия»удивлен, что о переформатировании структуры правительства заговорили только сейчас.– говорит экономист.По его мнению, оптимальное число министерств для Беларуси – не больше 12. С одной стороны об этом говорит мировой опыт. И не только современный:С другой стороны примерно такое число диктует анализ ситуации в стране. Например, Заико предлагает объединить в одно министерство безопасности армию, милицию и МЧС.Ряд министерств экономист предлагает вообще упразднить. Среди них он называет министерство экономики, торговли, образования, строительства, транспорта, связи.объясняет Заико.Экономист также называет министерства, против существования которых он не против: например министерства финансов и иностранных дел:Руководитель аналитического центра «Стратегия» считает, что устройство белорусского правительства является структурой из XIX века.считает Леонид Заико.Экономист напоминает о высказывании Анастаса Микояна, который сравнил номенклатуру со стаей ворон: спугнуть их можно, они поднимутся с насиженных мест, покаркают и рассадятся по новым веткам.– предрекает экономист. –Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин также считает, что количество министерств и членов правительства в Беларуси избыточно.– полагает эксперт.Сколько министерств стоит оставить в правительстве?говорит руководитель проекта «Кошт урада».Он также приводит примеры возможных сливаний министерств. Так, министерства промышленности, энергетики, сельского хозяйства можно было бы объединить в одно министерство промышленной политики с соответствующими отделами.Очень близкие функции у Минлесхоза и Минприроды. МАРТ можно было бы присоединить к министерству экономики и переименовать структуру в министерство экономического развития, как это есть в России.Ковалкин считает, что из правительства нужно поисключать руководителей различных концернов и госкомитетов. Согласно сайту правительства, в его структуру входит даже такая организация как «Белкоопсоюз».Но почему Лукашенко сказал Румасу еще подумать о переформатировании, хотя раньше выступал за оптимизацию госаппарата?считает Ковалкин.