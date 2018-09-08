Жириновский ударил митингующего против пенсионной реформы в центре Москвы

Депутат Государственной думы, лидер партии ЛДПРна несогласованной акции против пенсионной реформы в Москве ударил по лицу одного из участников митинга, который проходил на Пушкинской площади. Об этом сообщает телеканалНа опубликованной телеканалом видеозаписи видно, что Жириновский в окружении нескольких охранников находится среди участников митинга. С чего начался конфликт между депутатом и участником акции, пока неизвестно. На кадрах лишь видно, как Жириновский обращается к митингующему, а затем наносит ему удар по лицу.сказал Жириновский, после чего ударил оппонента.В ответ на действия депутата другие участники акции призвали Жириновского «убрать руки» и прекратить потасовку. Это не остановило политика. Он попросил человека, которого ударил по голове, показать паспорт.Поведение Жириновского сильно возмутило некоторых находившихся на месте происшествия людей. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как один из присутствующих на Пушкинской площади ударил политика по ногам, после чего тот, потеряв равновесие, повалился на землю. На помощь к Жириновскому тут же подоспела охрана, которая помогла руководителю фракции ЛДПР подняться на ноги.