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Новый посол России в Беларуси Бабич прибыл для работы в Минск
Новый посол России в Беларуси Михаил Бабич прибыл для работы в Минск, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в российском диппредставительстве.
"Посол прибыл. На понедельник 10 сентября запланировано вручение копий верительных грамот министру иностранных дел Беларуси", - проинформировали в посольстве.
Как сообщалось, 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ оназначении на пост посла РФ в Беларуси М.Бабича. Он также назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.
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Новый посол России в Беларуси Михаил Бабич прибыл для работы в Минск, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в российском диппредставительстве. "Посол прибыл. На...
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