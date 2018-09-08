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Новый посол России в Беларуси Бабич прибыл для работы в Минск

09.09.2018 18:43 — Разное | Интерфакс  
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Новый посол России в Беларуси Михаил Бабич прибыл для работы в Минск, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в российском диппредставительстве.

"Посол прибыл. На понедельник 10 сентября запланировано вручение копий верительных грамот министру иностранных дел Беларуси", - проинформировали в посольстве.

Как сообщалось, 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ оназначении на пост посла РФ в Беларуси М.Бабича. Он также назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый посол России в Беларуси Михаил Бабич прибыл для работы в Минск, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в российском диппредставительстве. "Посол прибыл. На...
 
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