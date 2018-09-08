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Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

09.09.2018 19:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 8 сентября на проспекте Победителей четверка Национального олимпийского комитета с участием Президента победила в лыжероллерной гонке среди команд силовых ведомств и органов госуправления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Эстафета 4x2,8 км. В квартете с главой государства – олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк. Александр Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым. Тему продолжит корреспондент Евгений Горин.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Марина Зуева не одна такая, кто в субботу добрался к столичному Дворцу спорта на роликах. Такого спортивного Дня рождения у Минска еще не было! Эстафеты на роликах и лыжероллерах.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Надежда Скардино, чемпионка Олимпийских игр-2018 (биатлон):
Волнуюсь как перед Олимпийскими играми?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А ты думала как?

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Кто не поленился прийти пораньше, имел возможность увидеть, как перед эстафетой разминаются глава государства и олимпийская чемпионка Надежда Скардино.

«Очень приятно и мне честь бежать здесь». Скардино и Зуева приняли участие в лыжероллерной эстафете в Минске

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Вообще, проспект Победителей как никакой другой располагает к духу соревнований. Но чтобы победить, надо приложить немало усилий, стараться изо всех сил. Быть сильнейшим. Так что такие эстафеты еще и хорошая возможность увидеть волю к победе и спортивную форму заодно. В здоровом теле – здоровый дух.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Детали рассказывают многое. Например, глава государства ехал без защитных щитков. Каждый сам для себя решал, надевать их или нет.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Понятно, что уверенные в собственных силах и твердо стоящие на ногах предпочли не сковывать движения, чтобы иметь преимущество в борьбе.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Трасса 2800 метров – от Дворца спорта до Гвардейской и обратно. Первыми стартовали студенты и любители.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Среди них был младший сын Президента Николай Лукашенко. Он очень уверенно и быстро прошел трассу.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт также присоединилась к эстафете. Бежали все: и спортсмены, и чиновники, и служащие.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

У кого-то получилось хорошо, у кого-то не очень. Но ведь это не Олимпиада. Здесь все-таки важно именно искреннее участие, а не победа.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Самой захватывающей стала эстафета министерств и ведомств. Александр Лукашенко был в команде Национального олимпийского комитета.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Здесь же были конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк и всем известная Надежда Скардино. Скорость, опыт, техничность и невероятная грация не оставили соперникам никаких шансов.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Сильные команды были и у Министерства спорта и Комитета госбезопасности. Последние две боролись за второе место.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

В итоге оно досталось спортивному министерству, потому что по правилам финишируют руководители. Команда КГБ это условия не соблюла.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Хорошее настроение было и у победителей, и у тех, кто не попал на пьедестал. А самое главное – у зрителей.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Мне очень понравилось. Мне бы тоже хотелось так научиться кататься.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Радуемся празднику нашего города.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Настроение отличное, атмосфера тоже супер. Вы сами видите, сколько людей собралось. Здорово! Побольше бы таких праздников.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Евгений Горин, корреспондент:
Езда на роликах или лыжероллерах также полезна, как велосипед или бег трусцой. Во время тренировки сердце начинает биться в интервале 135-160 ударов в минуту – идеальные условия для сжигания жира. Так без особого напряжения в минуту сгорает около 6 килокалорий.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

В час это 400 килокалорий. При этом работают почти все группы мышц – ноги, спина, пресс, плечи, руки. А еще работает правило, что положительный пример – заразителен. Сегодня – зритель, а завтра – участник массовой эстафеты.

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 сентября на проспекте Победителей четверка Национального олимпийского комитета с участием Президента победила в лыжероллерной гонке среди...
 
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