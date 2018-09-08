Промышленность просит о пощаде, а население предчувствует девальвацию

Первым по времени появился обзор экономической конъюнктуры на основе опроса предприятий. Нацбанк обобщает опросные листы предприятий промышленности, строительства, торговли и транспорта каждый месяц с мая 2005 года.





Одним из пунктов в анкете является оценка предприятиями влияния изменения курса белорусского рубля на хозяйственную деятельность. Влияние курса может быть «сильным», «умеренным» и «слабым». Общая оценка выводится как баланс ответов. Если преобладает «сильное» влияние, то баланс положителен, если «слабое» — отрицателен.





Крайне интересная деталь: публикация статистики из конъюнктурных опросов предприятий обрывалась в 2014 году. Последний файл с мониторингом старого образца вышел с данными за август и значит был обнародован осенью 2014-го. Доведение статистики до широкой публики прекратилось всего за пару месяцев до девальвации.





Свежие опросы образца августа 2018 года показали, что промышленные предприятия чувствуют сильное давление курса белорусского рубля на их деятельность. Баланс ответов сложился максимальным с июня 2016 года.





В силу ориентации белорусской промышленности на экспорт в Россию главное место в тревогах предприятий занимает динамика курса российского рубля к белорусскому. Это подтверждается и на рядах данных в ретроспективе. Скачки ответов о «сильном» влиянии курса пришлись как раз на апрель и август — месяцы обвала российского рубля.





Предприятия промышленности не только осознают угрозу со стороны слабнущей российской валюты, но и ощущают на себе последствия лихорадки развивающихся рынков. Неудивительно, что с конца августа Нацбанк внял мольбам экспортеров и начал отпускать белорусский рубль в свободное плавание к валютной корзине.





К сожалению, опросы населения по заказу Нацбанка проводятся реже — лишь 4 раза в год. Временной ряд на сегодня очень короткий, так как первый опрос социологи сделали в ноябре 2017 года. Но и эти скудные сведения позволяют кое-что понять в умонастроениях белорусов.





Ощущаемый населением уровень инфляции упал с 12,9% в мае до 12,5% в августе. Однако средняя оценка по ожидаемой годовой инфляции выросла — с 11,4% до 11,7%. Рост инфляционных ожиданий произошел за счет увеличения доли опрошенных, которые посчитали, что в ближайшие 12 месяцев инфляция ускорится.





Точные даты проведения августовского опроса об инфляции неизвестны. Впрочем, скорее всего людей опросили еще до того, как Нацбанк начал допускать девальвацию белорусского рубля к корзине валют





Поэтому, если тенденции на валютном рынке сохранятся, ноябрьская анкета НБРБ покажет мощное усиление инфляционных настроений среди населения. Поскольку Нацбанк ставит во главу своей политики сдерживание инфляции, разогрев ожиданий по росту цен не несет ничего хорошего для властей и экономики Беларуси.





Высокие инфляционные ожидания порождают панику среди граждан во время курсовых скачков и дополнительно раскручивают спираль девальвации.