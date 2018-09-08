«Ъ»: Беларусь ждет дефицит топлива и очереди на заправках

Ограничение поставок нефтепродуктов в Беларусь — далеко не первый случай, когда принципы единого экономического пространства входят в противоречие с логикой бюджетного процесса в РФ, отмечает издание «КоммерсантЪ» .

Проблема кроется в существовании самих экспортных пошлин на нефть, и с этой точки зрения нынешний спор о реэкспорте неизбежно будет разрешен, поскольку пошлины в РФ будут обнулены в рамках «налогового маневра» к 2024 г. Но «налоговый маневр», помимо прямых потерь для Беларуси из-за исчезновения экспортных пошлин, означает и непрямые потери. Белорусские НПЗ не получат субсидий и льгот в виде отрицательного акциза на нефть и демпфирующей надбавки к оптовой цене топлива, на которые могут рассчитывать НПЗ в России.Это означает, что искусственно сдерживаемые оптовые цены в России будут ниже, чем в Беларуси (что приведет к соответствующим перетокам товара), а цены на АЗС в центре России, вероятно, также будут ниже белорусских. Оставляя в стороне политический вопрос компенсаций для белорусского бюджета, такая ситуация может привести к дефициту топлива, очередям на пограничных заправках и т. д. Власти РФ могут пытаться бороться с диспропорциями административно, ограничивая экспорт топлива, что, как и сейчас, будет идти вразрез с принципами ЕАЭС. Либо будет решено все же отказаться от искусственного сдерживания оптовых цен в РФ — в таком случае рынок выровняет дисбалансы, но стоимость топлива вырастет.