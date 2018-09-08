Брестчане снова вышли на площадь протестовать

На этот раз на акции собралось около сорока человек. Кроме подведения итогов деятельности, они также обсудили и обращение к известным соотечественникам с «криком о помощи», чтобы обратить внимание к ситуацию с заводом:





- Я считаю, что все письма, которые написаны в последнее время нашим соотечественникам, они должны сыграть свою роль. Несмотря на то, что люди живут далеко, Родина их здесь, поэтому они не могут быть равнодушными.