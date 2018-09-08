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Сирия намерена покупать тяжелую технику из Беларуси
Минск и Дамаск готовятся подписать договор о поставках тяжелой строительной техники и карьерных самосвалов в Сирию.
Беларусь принимает активное участие в Дамасской международной выставке второй год подряд после того, как форум восстановил работу после шестилетнего перерыва. На белорусском стенде представлены 11 компаний машиностроительной, электротехнической, химической и других отраслей.
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По словам дипломата, «если на нашем стенде в прошлом году работало шесть компаний, то в этом году их уже 11». «Представлены машиностроительная, электротехническая, химическая, продовольственная и фармацевтическая отрасли», — сказал он.
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Минск и Дамаск готовятся подписать договор о поставках тяжелой строительной техники и карьерных самосвалов в Сирию.
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