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Сирия намерена покупать тяжелую технику из Беларуси

09.09.2018 19:13 — Разное | Партизан  
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Минск и Дамаск готовятся подписать договор о поставках тяжелой строительной техники и карьерных самосвалов в Сирию.

Беларусь принимает активное участие в Дамасской международной выставке второй год подряд после того, как форум восстановил работу после шестилетнего перерыва. На белорусском стенде представлены 11 компаний машиностроительной, электротехнической, химической и других отраслей.

Как сообщил РИА Новости посол Белоруссии в САР Александр Пономарев, «интерес к нашему стенду как со стороны сирийского бизнеса, так и со стороны обывателей традиционно высок». «Ведется работа по заключению ряда контрактов на поставку в Сирию техники МАЗ и "БелАЗ". Хорошие перспективы на сирийском рынке у наших трансформаторов и молочной продукции», — сказал Пономарев.

По словам дипломата, «если на нашем стенде в прошлом году работало шесть компаний, то в этом году их уже 11». «Представлены машиностроительная, электротехническая, химическая, продовольственная и фармацевтическая отрасли», — сказал он.


 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Дамаск готовятся подписать договор о поставках тяжелой строительной техники и карьерных самосвалов в Сирию.
 
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