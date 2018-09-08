Сирия намерена покупать тяжелую технику из Беларуси

Беларусь принимает активное участие в Дамасской международной выставке второй год подряд после того, как форум восстановил работу после шестилетнего перерыва. На белорусском стенде представлены 11 компаний машиностроительной, электротехнической, химической и других отраслей.





РИА Новости посол Белоруссии в САР Александр Пономарев, «интерес к нашему стенду как со стороны сирийского бизнеса, так и со стороны обывателей традиционно высок». «Ведется работа по заключению ряда контрактов на поставку в Сирию техники МАЗ и "БелАЗ". Хорошие перспективы на сирийском рынке у наших трансформаторов и молочной продукции», — сказал Пономарев. Как сообщилпосол Белоруссии в САР Александр Пономарев, «интерес к нашему стенду как со стороны сирийского бизнеса, так и со стороны обывателей традиционно высок». «Ведется работа по заключению ряда контрактов на поставку в Сирию техники МАЗ и "БелАЗ". Хорошие перспективы на сирийском рынке у наших трансформаторов и молочной продукции», — сказал Пономарев.





По словам дипломата, «если на нашем стенде в прошлом году работало шесть компаний, то в этом году их уже 11». «Представлены машиностроительная, электротехническая, химическая, продовольственная и фармацевтическая отрасли», — сказал он.



