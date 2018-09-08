Что будет с беспилотниками. Дроны от 0,5 кг — регистрировать, над городом — с разрешения

1. Ести ли план, по каким правилам будут летать беспилотники?





Есть — говорят в Департаменте по авиации Минтранса. Есть документ — концепция регулирования использования беспилотных летательных аппаратов в гражданской авиации. Этим летом его рассмотрели и приняли в Министерстве транспорта и коммуникаций.





— У нас нет желания все запретить и закрыть. Наша цель — создать условия для развития беспилотной авиации в Беларуси, при безусловном обеспечении безопасности полетов. Мы понимаем, что беспилотники — это будущее, тема с большим потенциалом для развития экономики, инноваций и инвестиций, — говорит директор Департамента по авиации Артем Сикорский. — Основная идея концепции — создать для людей понятные, простые законы пользования беспилотным летательным аппаратом. Выполнять полеты по правилам для человека должно быть максимально просто и легко, а для нарушителей нужны действенные заслоны и меры ответственности.





Собеседник объясняет: разрабатывая концепцию, отталкивались от мирового опыта использования беспилотников и от подходов в первую очередь Международной организации гражданской авиации.





2. Есть ли понимание, что дрон дрону — рознь?





Да — говорят в Департаменте по авиации. Концепция делит беспилотные летательные аппараты на четыре класса. Основной ориентир — вес устройства.





1-й класс — до 500 гр.

2-й класс — от 500 гр до 25 кг.

3-й класс — от 25 кг до 150 кг.

4-й класс — свыше 150 кг.

Будет классификация и по типу управления.





А-класс — ручной визуальный.

В-класс — ручной инструментальный.

С-класс — автономный.





3. Какими будут общие требования по безопасным полетам для дронов?





Дроны должны летать не выше чем на 100 метрах над землей. Полеты нужно выполнять в светлое время суток. Оператор может одновременно запускать только один беспилотник. Нельзя будет использовать дроны в состоянии опьянения или усталости.





Полеты дронов не должны выполняться над массовыми скоплениями людей, считают в Департаменте. Нельзя будет запускать дроны в 15-километровом периметре аэропорта, а также над крупными населенными пунктами.













4. Над Минском совсем запретят полеты дронов?





Нет, утверждают в Департаменте по авиации.





— Основное правило — не выполнять полеты ближе 50 метров от жилых зданий и сооружений, чтобы не было соблазна влезть в частную жизнь. Предполагается, что Минск будет закрытой территорией для беспилотных летательных аппаратов. Но если вы захотите поснимать с дрона в Минске, вы должны будете получить разрешение от местного органа власти, — отмечает Артем Сикорский.





Для некоторых беспилотников и пользователей принцип использования воздушного пространства будет разрешительным.





— Надо понимать, что беспилотников будет становиться все больше и больше. Чтобы всем этим «роем» управлять, нужна система, — объясняет Артем Сикорский. Разрешение на полет важно даже для самого оператора беспилотника, чтобы он понимал, в какой зоне полета разрешено летать, каким маршрутом, кто еще находится сейчас в воздушном пространстве. А, например, пилот в вертолете будет знать, что надо быть внимательней, потому что в этом районе может работать дрон. При этом система получения разрешений должна работать максимально оперативно.





5. У меня дрон весом до 500 граммов, нужно будет его рестирирвать?





Регистрировать — нет. Вот что говорят в Департаменте по авиации:





— Беспилотники первого класса используют люди, для которых это хобби, авиамоделисты, любители — для них регистрация не нужна. Таким пользователям достаточно знать «кодекс» дронов — правила безопасности полетов, которые мы хотим разместить на нашем сайте.





6. Дроны тяжелее 500 граммов и легче 25 кило — что будет с ними?





Дроны класса 2 собираются разграничить в зависимости от целей эксплуатации: коммерческой и некоммерческой.





Чтобы использовать такой беспилотник в некоммерческих целях, нужно будет пройти онлайн-регистрацию, обучение Safety promotion и успешно сдать тест.





Для коммерческих полетов внешний пилот после онлайн-обучения обязан получить сертификат внешнего пилота и разрешение на эксплуатацию беспилотника. Например, это будет необходимо компаниям, которые планируют доставку грузов, почты при помощи беспилотников.





— Онлайн-обучение нужно для того, чтобы знать, как выполнять безопасные полеты, на каких высотах, на каких удалениях. Ты читаешь правила и по ним сдаешь тест. После этого человек получает свидетельство внешнего пилота, — объясняет Артем Сикорский.





7. А что будет с беспилотниками потяжелее?





Самые жесткие требования будут предъявлять к беспилотникам класса 3 и 4. Такие крупные дроны не используются обычными любителями.





Чтобы запускать беспилотник 3-го класса, нужно его зарегистрировать, пройти сертификацию, получить сертификат эксплуатанта, практически по тем же правилам, что и для пилотируемых воздушных судов.





К полетам дронов 4-го класса (тяжелее 150 килограмм) будут предъявлять те же требования, что и к пилотируемым воздушным судам.





— Прежде всего мы думаем о безопасности. 150 килограмм — это уже более чем серьезная масса. Кроме того, согласитесь, если у человека дрон до 25 килограмм и он на нем будет товары доставлять — к нему будут одни требования, а если на беспилотнике возить людей — требования должны быть другими, более жесткими, — говорит Артем Сикорский.





В прессе обсуждалось, что авиационные правила по беспилотникам, которые сейчас готовятся, будут чересчур жесткими.





— Эти авиационные правила будут в первую очередь определять процедуры сертификации. Поэтому отдельные нормы действительно достаточно жесткие и будут применяться для беспилотников класса 3 и 4. Проект правил в ближайшее время будет размещен на сайте для общественного обсуждения, — говорит Артем Сикорский.





8. Зачем вообще регистрировать небольшие беспилотники?





— Для безопасности людей. Внешний пилот должен ответственно относиться к полету. Ведь если беспилотник массой 500 граммов упадет — это уже может иметь последствия для человека или каких-то объектов.





В Департаменте по авиации считают, что регистрация дронов упростит расследование происшествий с их участием.





9. Когда новые правила могут заработать?





После того как разработают нормативные документы и согласуют их со всеми заинтересованными. В том числе с Министерством обороны, которое, по Воздушному кодексу, регулирует использование воздушного пространства в стране, заключают в Департаменте по авиации.