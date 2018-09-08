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Что будет с беспилотниками. Дроны от 0,5 кг — регистрировать, над городом — с разрешения
В Департаменте по авиации рассказали, каким видят будущее беспилотников белорусские авиационные власти.
Вадим Замировский, TUT.BY
1. Ести ли план, по каким правилам будут летать беспилотники?
Есть — говорят в Департаменте по авиации Минтранса. Есть документ — концепция регулирования использования беспилотных летательных аппаратов в гражданской авиации. Этим летом его рассмотрели и приняли в Министерстве транспорта и коммуникаций.
— У нас нет желания все запретить и закрыть. Наша цель — создать условия для развития беспилотной авиации в Беларуси, при безусловном обеспечении безопасности полетов. Мы понимаем, что беспилотники — это будущее, тема с большим потенциалом для развития экономики, инноваций и инвестиций, — говорит директор Департамента по авиации Артем Сикорский. — Основная идея концепции — создать для людей понятные, простые законы пользования беспилотным летательным аппаратом. Выполнять полеты по правилам для человека должно быть максимально просто и легко, а для нарушителей нужны действенные заслоны и меры ответственности.
Собеседник объясняет: разрабатывая концепцию, отталкивались от мирового опыта использования беспилотников и от подходов в первую очередь Международной организации гражданской авиации.
2. Есть ли понимание, что дрон дрону — рознь?
Да — говорят в Департаменте по авиации. Концепция делит беспилотные летательные аппараты на четыре класса. Основной ориентир — вес устройства.
1-й класс — до 500 гр.
2-й класс — от 500 гр до 25 кг.
3-й класс — от 25 кг до 150 кг.
4-й класс — свыше 150 кг.
Будет классификация и по типу управления.
А-класс — ручной визуальный.
В-класс — ручной инструментальный.
С-класс — автономный.
3. Какими будут общие требования по безопасным полетам для дронов?
Дроны должны летать не выше чем на 100 метрах над землей. Полеты нужно выполнять в светлое время суток. Оператор может одновременно запускать только один беспилотник. Нельзя будет использовать дроны в состоянии опьянения или усталости.
Полеты дронов не должны выполняться над массовыми скоплениями людей, считают в Департаменте. Нельзя будет запускать дроны в 15-километровом периметре аэропорта, а также над крупными населенными пунктами.
4. Над Минском совсем запретят полеты дронов?
Нет, утверждают в Департаменте по авиации.
— Основное правило — не выполнять полеты ближе 50 метров от жилых зданий и сооружений, чтобы не было соблазна влезть в частную жизнь. Предполагается, что Минск будет закрытой территорией для беспилотных летательных аппаратов. Но если вы захотите поснимать с дрона в Минске, вы должны будете получить разрешение от местного органа власти, — отмечает Артем Сикорский.
Для некоторых беспилотников и пользователей принцип использования воздушного пространства будет разрешительным.
— Надо понимать, что беспилотников будет становиться все больше и больше. Чтобы всем этим «роем» управлять, нужна система, — объясняет Артем Сикорский. Разрешение на полет важно даже для самого оператора беспилотника, чтобы он понимал, в какой зоне полета разрешено летать, каким маршрутом, кто еще находится сейчас в воздушном пространстве. А, например, пилот в вертолете будет знать, что надо быть внимательней, потому что в этом районе может работать дрон. При этом система получения разрешений должна работать максимально оперативно.
5. У меня дрон весом до 500 граммов, нужно будет его рестирирвать?
Регистрировать — нет. Вот что говорят в Департаменте по авиации:
— Беспилотники первого класса используют люди, для которых это хобби, авиамоделисты, любители — для них регистрация не нужна. Таким пользователям достаточно знать «кодекс» дронов — правила безопасности полетов, которые мы хотим разместить на нашем сайте.
6. Дроны тяжелее 500 граммов и легче 25 кило — что будет с ними?
Дроны класса 2 собираются разграничить в зависимости от целей эксплуатации: коммерческой и некоммерческой.
Чтобы использовать такой беспилотник в некоммерческих целях, нужно будет пройти онлайн-регистрацию, обучение Safety promotion и успешно сдать тест.
Для коммерческих полетов внешний пилот после онлайн-обучения обязан получить сертификат внешнего пилота и разрешение на эксплуатацию беспилотника. Например, это будет необходимо компаниям, которые планируют доставку грузов, почты при помощи беспилотников.
— Онлайн-обучение нужно для того, чтобы знать, как выполнять безопасные полеты, на каких высотах, на каких удалениях. Ты читаешь правила и по ним сдаешь тест. После этого человек получает свидетельство внешнего пилота, — объясняет Артем Сикорский.
7. А что будет с беспилотниками потяжелее?
Самые жесткие требования будут предъявлять к беспилотникам класса 3 и 4. Такие крупные дроны не используются обычными любителями.
Чтобы запускать беспилотник 3-го класса, нужно его зарегистрировать, пройти сертификацию, получить сертификат эксплуатанта, практически по тем же правилам, что и для пилотируемых воздушных судов.
К полетам дронов 4-го класса (тяжелее 150 килограмм) будут предъявлять те же требования, что и к пилотируемым воздушным судам.
— Прежде всего мы думаем о безопасности. 150 килограмм — это уже более чем серьезная масса. Кроме того, согласитесь, если у человека дрон до 25 килограмм и он на нем будет товары доставлять — к нему будут одни требования, а если на беспилотнике возить людей — требования должны быть другими, более жесткими, — говорит Артем Сикорский.
В прессе обсуждалось, что авиационные правила по беспилотникам, которые сейчас готовятся, будут чересчур жесткими.
— Эти авиационные правила будут в первую очередь определять процедуры сертификации. Поэтому отдельные нормы действительно достаточно жесткие и будут применяться для беспилотников класса 3 и 4. Проект правил в ближайшее время будет размещен на сайте для общественного обсуждения, — говорит Артем Сикорский.
8. Зачем вообще регистрировать небольшие беспилотники?
— Для безопасности людей. Внешний пилот должен ответственно относиться к полету. Ведь если беспилотник массой 500 граммов упадет — это уже может иметь последствия для человека или каких-то объектов.
В Департаменте по авиации считают, что регистрация дронов упростит расследование происшествий с их участием.
9. Когда новые правила могут заработать?
После того как разработают нормативные документы и согласуют их со всеми заинтересованными. В том числе с Министерством обороны, которое, по Воздушному кодексу, регулирует использование воздушного пространства в стране, заключают в Департаменте по авиации.
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В Департаменте по авиации рассказали, каким видят будущее беспилотников белорусские авиационные власти.
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