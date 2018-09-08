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В Латвии начались учения генералов НАТО

09.09.2018 18:46 — Разное | Партизан  
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В Риге начались учения НАТО Steadfast Pyramid 2018 и Steadfast Pinnacle 2018, в которых участвуют 58 старших и высших офицеров стран НАТО и Финляндии.

Об этом сообщает Минобороны Латвии в воскресенье, 9 сентября, пишет "Телеграф".

Отмечается, что цель учений – усовершенствование навыков командиров в планировании и руководстве объединенными операциями альянса.

Во время учений будет разыгран сценарий, включающий в себя операции по коллективной обороне.

Учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. В этом году они продлятся до 21 сентября.

Ранее стало известно, что США увеличат свой воинский контингент в Германии на 1500 человек. Это делается с целью "укрепления НАТО и европейской безопасности", – заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Также сообщалось, что в Грузии начались международные учения с участием стран НАТО и Украины.

 
 
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В Риге начались учения НАТО Steadfast Pyramid 2018 и Steadfast Pinnacle 2018, в которых участвуют 58 старших и высших офицеров стран НАТО и Финляндии.
 
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