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В Латвии начались учения генералов НАТО
В Риге начались учения НАТО Steadfast Pyramid 2018 и Steadfast Pinnacle 2018, в которых участвуют 58 старших и высших офицеров стран НАТО и Финляндии.
Об этом сообщает Минобороны Латвии в воскресенье, 9 сентября, пишет
Отмечается, что цель учений – усовершенствование навыков командиров в планировании и руководстве объединенными операциями альянса.
Во время учений будет разыгран сценарий, включающий в себя операции по коллективной обороне.
Учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. В этом году они продлятся до 21 сентября.
Ранее стало известно, что США увеличат свой воинский контингент в Германии на 1500 человек. Это делается с целью "укрепления НАТО и европейской безопасности", – заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.
Также сообщалось, что в Грузии начались международные учения с участием стран НАТО и Украины.
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В Риге начались учения НАТО Steadfast Pyramid 2018 и Steadfast Pinnacle 2018, в которых участвуют 58 старших и высших офицеров стран НАТО и Финляндии.
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