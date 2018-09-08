В Латвии начались учения генералов НАТО

"Телеграф". Об этом сообщает Минобороны Латвии в воскресенье, 9 сентября, пишет





Отмечается, что цель учений – усовершенствование навыков командиров в планировании и руководстве объединенными операциями альянса.





Во время учений будет разыгран сценарий, включающий в себя операции по коллективной обороне.





Учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. В этом году они продлятся до 21 сентября.





Ранее стало известно, что США увеличат свой воинский контингент в Германии на 1500 человек. Это делается с целью "укрепления НАТО и европейской безопасности", – заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.





Также сообщалось, что в Грузии начались международные учения с участием стран НАТО и Украины.