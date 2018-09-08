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Ксендз-байкер приглашает на праздник города Лепеля

09.09.2018 18:14 — Разное | Партизан  
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На праздник города Лепеля, на Витебщине, традиционно собрались почти сто байкеров со всей области.
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Который год организатором мероприятия выступает местный ксендз, который также является любителем мотоциклов.

О том, как проходил праздник, и как проезжали байкеры – в фоторепортаже «Белсата».

 
 
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На праздник города Лепеля, на Витебщине, традиционно собрались почти сто байкеров со всей области.
 
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