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Ксендз-байкер приглашает на праздник города Лепеля
На праздник города Лепеля, на Витебщине, традиционно собрались почти сто байкеров со всей области.
Который год организатором мероприятия выступает местный ксендз, который также является любителем мотоциклов.
О том, как проходил праздник, и как проезжали байкеры – в фоторепортаже
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На праздник города Лепеля, на Витебщине, традиционно собрались почти сто байкеров со всей области.
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