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Новый посол России в Беларуси Михаил Бабич прибыл в Минск
09.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Новый чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси
Планируется, что завтра посол вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.
Напомним, 22 августа в Сочи состоялась встреча Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, на следующий день в Москве глава МИД России Сергей Лавров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси Игорем Петришенко, который завершил свою дипломатическую миссию в Москве. И уже 24 августа президент России Владимир Путин подписан указ о назначении Бабича послом в Беларуси со статусом спецпредставителя президента по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ранее Бабич занимал пост полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, на посту посла он сменил
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На этом посту он сменил Александра Сурикова. Планируется, что завтра посол вручит копии верительных грамот главе МИД Беларуси.
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