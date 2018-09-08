ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый посол России в Беларуси Михаил Бабич прибыл в Минск

09.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Новый чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Михаил Бабич прибыл в Минск, передает БЕЛТА со ссылкой на сотрудников посольства России в Беларуси. 

Планируется, что завтра посол вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею. 

Напомним, 22 августа в Сочи состоялась встреча Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, на следующий день в Москве глава МИД России Сергей Лавров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси Игорем Петришенко, который завершил свою дипломатическую миссию в Москве. И уже 24 августа президент России Владимир Путин подписан указ о назначении Бабича послом в Беларуси со статусом спецпредставителя президента по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее Бабич занимал пост полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, на посту посла он сменил Александра Сурикова, который руководил российской дипмиссией в Беларуси с 2006 года. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этом посту он сменил Александра Сурикова. Планируется, что завтра посол вручит копии верительных грамот главе МИД Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Серену Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов за поведение в финале US Open
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика