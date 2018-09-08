Новый посол России в Беларуси Михаил Бабич прибыл в Минск

Новый чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Михаил Бабич прибыл в Минск, передает БЕЛТА со ссылкой на сотрудников посольства России в Беларуси.

Планируется, что завтра посол вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Напомним, 22 августа в Сочи состоялась встреча Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, на следующий день в Москве глава МИД России Сергей Лавров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси Игорем Петришенко, который завершил свою дипломатическую миссию в Москве. И уже 24 августа президент России Владимир Путин подписан указ о назначении Бабича послом в Беларуси со статусом спецпредставителя президента по торгово-экономическому сотрудничеству.