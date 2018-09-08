Серену Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов за поведение в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс, устроившая скандал в финале US Open, будет оштрафована на 17 тысяч долларов, сообщает Associated Press.





Штраф за оскорбление судьи составит 10 тысяч, за подсказки тренера — четыре тысячи, за сломанную ракетку — три тысячи.

Сообщается, что 17 тысяч долларов будут высчитаны из ее призовых, составивших один миллион и 850 тысяч долларов.

Напомним, что получившая три предупреждения по ходу матча Серена Уильямс назвала судью сексистом, вором и лжецом. При этом все решения арбитра соответствовали правилам. Финал US Open завершился победой японки Наоми Осаки со счетом 6:2, 6:4.