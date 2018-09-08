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О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ и вторых Европейских: большое интервью с мэром Минска Андреем Шорцем

09.09.2018 19:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. День города – это не только праздник, но еще и повод подвести экономические итоги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Доля Минска в формировании ВВП в январе-июле – около 28 %. Валовой региональный продукт вырос более чем на 5 %, инвестиции в основной капитал – почти на 30 %. Реальные денежные доходы населения увеличились 7,7 %. 

О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ, вторых Европейских играх и не только большое интервью недели с председателем Минского городского исполнительного комитета Андреем Шорцем.

Юлия Огнева, СТВ:
Андрей Викторович, Минск отмечает очередной День города. Скажите пожалуйста, с какими результатами столица подошла к этому празднику?

О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ и вторых Европейских: большое интервью с мэром Минска Андреем Шорцем

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Мы по итогам полугодия и восьми месяцев практически выполняем все доведенные показатели: валовые региональные продукты, добавленная стоимость, экспорт, импорт, иностранные инвестиции. Есть вопросы по созданию новых рабочих мест немного и по уровню заработной платы. Но я думаю, что мы ситуацию эту выровняем.

Юлия Огнева:
Уровень заработной платы, рабочие места и цены – вот это три основные задачи, которые ставит перед вами Президент. Давайте хоть немного цифр. Какова сейчас ситуация?

Андрей Шорец:
Самая главная цифра по занятости, чтобы мы все понимали: у нас 16 300 вакансий претендуют 1200 безработных. Это говорит о том, что у нас рынок труда перегрет и мы можем предложить работу любому человеку, при его желании и при его какой-то квалификации. На сегодняшний день у нас стоит задача еще по итогам года создать 28 700 рабочих мест, на которых мы должны трудоустроить наших граждан.

О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ и вторых Европейских: большое интервью с мэром Минска Андреем Шорцем

Юлия Огнева:
Цены?

Андрей Шорец:
Социальной какой-то направленности продукты питания мы контролируем как на рынках, так и в магазинах. Ну и немаловажный фактор – конкуренция. У нас шесть с половиной тысяч магазинов, из которых 1800 продовольственных. Человек голосует рублем. И у нас такого роста цен нет.

Андрей Шорец:
То есть ситуация стабильная?

Юлия Огнева:
Ситуация стабильная и контролируемая. Более того, на продукты питания на Комаровском рынке – у нас есть определенное количество рядов, где практически пенсионеры и те, у кого есть приусадебное хозяйство, могут продавать свои овощи и фрукты. Тем самым они также сбивают цены торговцев, которые являются перекупщикаим.

О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ и вторых Европейских: большое интервью с мэром Минска Андреем Шорцем

Юлия Огнева:
Сейчас сезон, будет еще больше этих мест, да? Традиционные ярмарки?

Андрей Шорец:
Еще больше мест, традиционные ярмарки, которые будут. Поэтому мы к этому готовимся, люди этого ждут. Я думаю, что осенние месяцы покажут, что цены будут немного даже спадать, я думаю, на основные продукты, которые сейчас появятся на прилавках.

Юлия Огнева:
Ну и зарплаты?

О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ и вторых Европейских: большое интервью с мэром Минска Андреем Шорцем

Андрей Шорец:
Зарплаты на сегодняшний день 116 % к уровню прошлого года. В среднем рост номинальной заработной платы по городу Минску. В отдельных секторах – IT-сектор, банковских услуг – она составляет уже около 3000-3500 рублей, она самая высокая по стране. В бюджете ниже, но я уверен: с учетом последних принятых решений по бюджетной сфере и здесь планка и уровень заработной платы станет больше.

Юлия Огнева:
Средняя цифра какая?

О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ и вторых Европейских: большое интервью с мэром Минска Андреем Шорцем

Андрей Шорец:
1351.

Юлия Огнева:
Когда Президент назначал вас на должность мэра Минска, одна из задач, которая была поставлена перед вами – реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства. Ну и вы пришли, собственно говоря, с поста министра жилищно-коммунального хозяйства. Можно ли сказать, что эксперимент, который был начат, завершен?

Андрей Шорец:
О том, что опыт положительный, говорит то, что мы начинаем распространяться по стране. Единый расчетно-справочный центр, и служба заказчика, и хаус-мастера. То есть это пошло в регионы, и это говорит о том, что мы на правильном пути. Конечно же, нет предела совершенству, и мы видим, куда идти.

Необходимость снижать затраты. Мы видим, какие работы по текущим, по капитальным ремонтам, как экономить бюджетные средства за счет проведения тендеров, за счет укрупнения лотов.

О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ и вторых Европейских: большое интервью с мэром Минска Андреем Шорцем

Юлия Огнева:
Сейчас вы б экономике в большей степени. А для населения?

Андрей Шорец:
А для населения мы дошлифовываем портал «115.бел», 115 (номер – прим. ред.), юридический лист, товарищество собственников. Мы хотим, чтобы человек обозначал свою проблему, и она максимально быстро устранялась с минимальным бюрократическим эффектом.

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О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ и вторых Европейских: большое интервью с мэром Минска Андреем Шорцем

Юлия Огнева:
Как вы считаете, минчане любят свой город? И любите ли вы город Минск, потому что вы не минчанин?

Андрей Шорец:
Минчане должны понимать, что их город – это в первую очередь они сами. И если они хотят сделать что-то лучше, они могут и должны это сделать. Надо относиться к своему городу как к своему дому, быть настоящим хозяином. Ведь какой хозяин, такой и дом. Поэтому надо всем вместе делать наш город лучше.

Юлия Огнева:
Вы стали минчанином?

Андрей Шорец:
Ну, процентов на 99 %.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День города – это не только праздник, но еще и повод подвести экономические итоги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Доля Минска в...
 
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