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Андрей Шорец рассказал, почему Минск можно считать городом, дружественным велосипедистам
Новости Беларуси. О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ, вторых Европейских играх и не только большое интервью недели с председателем Минского городского исполнительного комитета Андреем Шорцем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева:
Андрей Шорец:
Юлия Огнева:
Андрей Шорец:
Юлия Огнева:
Андрей Шорец:
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Новости Беларуси. О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ, вторых Европейских играх и не только большое интервью недели с председателем Минского городского...
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