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Андрей Шорец рассказал, почему Минск можно считать городом, дружественным велосипедистам

09.09.2018 19:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ, вторых Европейских играх и не только большое интервью недели с председателем Минского городского исполнительного комитета Андреем Шорцем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева:
Минск можно ли назвать сейчас городом, дружественным велосипедистам? Вы часто ездите на велосипеде или, может быть, пешком гуляете?

Андрей Шорец:
Хотелось бы больше. Мы постепенно повышаем уровень велосипедизации. У нас 220 километров велодорожек, из которых 27 – стационарная велодорожка. Если посмотреть, она с каждым годом загружается все больше и больше. Я не говорю, что там пробки. Но на выходных там действительно большой поток велосипедистов.

Андрей Шорец рассказал, почему Минск можно считать городом, дружественным велосипедистам

Юлия Огнева:
А вас встречают на велосипеде в городе?

Андрей Шорец:
Встречают, да.

Юлия Огнева:
Подходят, узнают?

Андрей Шорец:
Подходят, узнают, здороваются.

Больше подробностей здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ, вторых Европейских играх и не только большое интервью недели с председателем Минского городского...
 
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