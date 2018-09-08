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"Мы нащупали максимум". Как прошел рекордно большой Минский марафон

09.09.2018 20:34 — Разное | Tut.by  
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В воскресенье, 9 сентября, больше 35 тысяч человек из 53 стран пробежали Минский полумарафон. GO.TUT.BY поговорил с организаторами и бегунами и рассказывает, почему в этом году полумарафон удался.


21 км: спорт, слезы и выигрыши

Прислушавшись к комментариям участников, организаторы перевернули расписание с ног на голову. Первой стартовала самая малочисленная группа полумарафонцев (а не бегунов на 5 и 10 км, как в прошлом году). Можно было опасаться, что мероприятие начнется скромно — но к 9.00 зрителей собралось не меньше, чем во время президентской гонки на лыжероллерах.


В воздух взметнулись серебряные конфетти. Полумарафонцы стартовали. Трасса для них новая: 21 километр преодолеваются за один круг (а не за два, как раньше). Психологически так проще, но маршрут получился со «звездочкой» из-за холмистого проспекта Победителей. Глава Федерации легкой атлетики Вадим Девятовский позже расскажет, что комментарии пробежавших разделись: пока одни восторгались: «Супер!» — другие интересовались, нет ли трассы поровнее. Тех, кому понравилось, он насчитал больше.


В 9.45 старт «десятке» выстрелом дал мэр Минска Андрей Шорец. А через пятнадцать минут уже показались первые финишеры на 21 км. Прошлогоднего победителя Хилари Киптум Майо Кимайо из Кении обогнал Абебе Негево Дегефа из Эфиопии (1 час 2 минуты и 38 секунд). Кениец не расстроился, с улыбкой похлопал соперника по плечу: как серебряный призер Майо Кимайо увезет из Минска около 2,7 тысячи долларов. Как сказал кениец, выигрыш — главный сувенир из Беларуси для родных:

— У меня большая семья: по двое младших братьев и сестер. Все деньги у нас уходят на строительство дома. Он для меня самое большое напоминание о Минском полумарафоне.


Победитель Абебе Негево Дегефа, который был в Беларуси первый раз, пообещал приехать снова: он здесь удачлив.

Белоруска Светлана Куделич проиграла кенийке Шейле Йеротич одну секунду и не смогла сдержать слез, надела темные очки. На пресс-конференции шутила: «Одна секунда — и ты не в истории».


Ольге Мазуренок в случае победы «Банк Москва-Минск» обещал 5 тысяч долларов в дополнение к прочим трофеям победителя. На пресс-конференции перед Минским полумарафоном честно сказала: будет бороться за результат до последнего, но все силы отдала чемпионату Европы. Пришла пятой.

Пока элита раздавала интервью, добегали любители. У каждого — своя цель и награда. Сергей Богданович пробежал в шлеме танкиста последний из своих 21 км.


— Я посвятил забег танковым войскам, в которых служил. Поставил перед собой задачу войти в сотку и справился, — протягивает он на примерку танковый шлем. — Бежать в нем некомфортно, он же зимний, меховой.

Среди бегунов были те, кому во время забега стало плохо. Кого-то уносили в машину «Скорой». Но о серьезных случаях организаторам было неизвестно.

10 км: знаменитости, семьи и велосипеды

Среди бегущих на всех дистанциях полумарафона — команда известных белорусов Dream Team. Cвои дистанции преодолели министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель правления ОАО «Банк Москва‑Минск» Игорь Лихогруд, министр спорта Сергей Ковальчук, посол Великобритании Фионна Гибб.


Телеведущий Евгений Булка оказался на старте Минского полумарафона в первый раз. Пробежав дистанцию 10 км, рассказал, что совсем не тренировался:

— Не бегал, только в футбол чуть-чуть. Решил бросить себе вызов в 10 км, хотя меня пугали, что не справлюсь без подготовки. Пробежал где-то за 54 минуты. Думал, будет страшнее — но, видимо, страшнее станет завтра: ноги-то помнят, что бежали.


Участники полумарафона — очень разные. Но их объединяет бег. Вот 80-летний спортсмен из Жодино Вячеслав Федорович: участвовал в марафонах, но сейчас, в силу возраста, с 81-летним товарищем выбрал «десятку». Вот семимесячная Лия, которая справилась с 21 км в детской коляске под собственным стартовым номером. Вез папа — заместитель посла Литовской Республики в Беларуси Донатас Аугулис. Жена Эдита была рядом.


— Когда бежишь всей семьей, то и настроение, что надо, — берет отец на руки улыбающуюся Лию. — Ни разу не заплакала!

На Минском полумарафоне бегунов «семьями» было много. Чтобы приобщить детей к длинным дистанциям, родители использовали коляски, велосипеды и даже беговелы.


А специалист по связям с общественностью Денис Торман пробежал 21 км в большом плюшевом костюме енота и с призывом сдавать макулатуру:

— Мне сегодня было тяжело, но я хотел показать, что принести макулатуру в зеленый контейнер все-таки проще, чем пробежать 21 км в костюме енота.

5 км: все-все-все

Ближе к 12.30, старту «пятерки», на Проспекте победителей стояла толпа. Зрители выстроились в несколько рядов, бегуны — в длинную колонну. Через стартовую арку бежали долго.


— Было целое море людей. У меня возникли опасения, что последние из «пятерки» еще выйдут на старт, а первые уже будут финишировать, — делился с журналистами Вадим Девятовский. — Что лидеры уткнутся в отстающих и сорвется спортивная составляющая. Я не рассчитывал, что разница в пять тысяч участников по сравнению с прошлым годом будет такой массовой.


Сам глава Федерации легкой атлетики по традиции тоже бежал самую массовую дистанцию в 5 км. И пришел к выводу, что бегунов проспект уже не вмещает.

— Места не хватало: люди выходили на газон, на тротуары. Мне кажется, мы нащупали максимум. Я сам, если честно, дважды снижал темп из-за бегущих впереди. Может быть, в следующий раз следует делать два старта на 5 км. Потому что участникам сейчас недостаточно просто пробежать, им важно улучшить результат.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На полумарафоне бежали команды ведомств, компаний и университетов. Бежали семьи. Бежали друзья. И даже катился на роликах гигантский белый медведь.

Свои километры на каждой из дистанций преодолела и команда TUT.BY.

— Федерация легкой атлетики учла недочеты прошлого года и пошла дальше в развитии проекта, — отмечает руководитель коммерческих спецпроектов TUT.BY Александр Демидович, справившийся с полумарафонской дистанцией.


21 км в один круг бежать получилось комфортнее. С водой не было проблем, и волонтеры сработали отлично. А девять утра — идеальное время для начала полумарафонской дистанции. Не зря добавили «кластеры», то есть разделили бегунов по их скорости.

— И уж совсем неожиданно было, когда на телефон пришла смска с личным результатом, — признается Александр Демидович. — Как бегун со стажем (а я пробежал более 20 полумарафонов и марафонов в различных городах Европы) вижу, что Минск достоин серебряного статуса IAAF.


С 2016 года у Минского полумарафона — бронзовый статус IAAF, Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Бывает еще золотой и серебряный — это зависит от уровня забега. В этом году организаторы надеются сменить цвет.


— Не знаю, к какому выводу придет IAAF в этом году, но у нас ощущение, что «серебро» должно быть, — сказал Вадим Девятовский.

Дистанция, которую еще не добежали

Полумарафон отметился большим количеством тех, кто старался вложить в километры смысл. Итальянец Сирио Леончини выбрал дистанцию в 10 км, чтобы поддержать проект «Спорт-инклюзия» по плаванию людей с аутизмом в инклюзивной форме.


Бегуны помогали детям с редкими генетическими заболеваниями, поддерживали один из четырех проектов «Благозабега».

Не все из этих дистанций преодолены до конца — в финансовом плане. Все еще нуждаются в поддержке акции «Ни один ребенок не должен расти в одиночестве», «БлагоУстроим Летний домик!», «В социум бегом».

— Наш проект по сбору средств для покупки и эксплуатации беговых колясок размещен на краудфандинговой площадке, где правила — или 100%, или ничего, — объясняет создатель беговой команды «Крылья ангелов» Дмитрий Тимашков. — Надеемся на этой позитивной волне собрать сумму до конца, иначе все придется вернуть спонсорам. Такие условия, это же настоящий забег. Нельзя же пробежать 39 км и сказать, что ты одолел марафон.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 9 сентября, больше 35 тысяч человек из 53 стран пробежали Минский полумарафон. GO.TUT.BY поговорил с организаторами и бегунами и объясняет, почему в этом...
 
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