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Открыл свои двери новый шахматный клуб «Черная пешка»

09.09.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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На выходных в городе Бресте произошло значимое спортивное событие. Открыл свои двери новый шахматный клуб «Черная пешка». Новоселье отметили сразу по двум адресам: На Бульваре Космонавтов 24 в Центре города, и на Гаврилова 21 на Востоке. Взрослые слушали лекцию о пользе шахмат, пили чай и смотрели видео с фестиваля Черной пешки, малыши посетили веселые пробные занятия, а у детей постарше прошел настоящий шахматный турнир.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58691.php

Открыл свои двери новый шахматный клуб «Черная пешка»

Шахматы в клубе «Черная пешка» – это не только древняя увлекательная спортивная игра, но и элемент многостороннего развития ребенка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58691.php

Открыл свои двери новый шахматный клуб «Черная пешка»

Занимаясь шахматами в школе «Черной пешки» ребенок:

1. Развивает интеллект.

2. Учится самостоятельно мыслить и принимать решения, становится ответственным.

3. Улучшает внимательность и умение концентрироваться.

4. Развивает пространственное воображение, абстрактное и стратегическое мышление, логику, память, сообразительность.

5. Формирует навыки планирования действий.

6. Заводит новых друзей.

7. Выполняет спортивные разряды, получает рейтинг, призы, медали и кубки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58691.php

Открыл свои двери новый шахматный клуб «Черная пешка»

Записаться в школу шахмат можно по телефону: +375296250311 или - http://shkap.by/blackpawnby

 
Теги: Брест
 
 
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На выходных в городе Бресте произошло значимое спортивное событие. Открыл свои двери новый шахматный клуб «Черная пешка». Новоселье отметили сразу по двум...
 
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