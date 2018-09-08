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Открыл свои двери новый шахматный клуб «Черная пешка»
09.09.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
На выходных в городе Бресте произошло значимое спортивное событие. Открыл свои двери новый шахматный клуб «Черная пешка». Новоселье отметили сразу по двум адресам: На Бульваре Космонавтов 24 в Центре города, и на Гаврилова 21 на Востоке. Взрослые слушали лекцию о пользе шахмат, пили чай и смотрели видео с фестиваля Черной пешки, малыши посетили веселые пробные занятия, а у детей постарше прошел настоящий шахматный турнир.
Шахматы в клубе «Черная пешка» – это не только древняя увлекательная спортивная игра, но и элемент многостороннего развития ребенка.
Занимаясь шахматами в школе «Черной пешки» ребенок:
1. Развивает интеллект.
2. Учится самостоятельно мыслить и принимать решения, становится ответственным.
3. Улучшает внимательность и умение концентрироваться.
4. Развивает пространственное воображение, абстрактное и стратегическое мышление, логику, память, сообразительность.
5. Формирует навыки планирования действий.
6. Заводит новых друзей.
7. Выполняет спортивные разряды, получает рейтинг, призы, медали и кубки.
Записаться в школу шахмат можно по телефону: +375296250311 или -
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На выходных в городе Бресте произошло значимое спортивное событие. Открыл свои двери новый шахматный клуб «Черная пешка». Новоселье отметили сразу по двум...
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