На выходных в городе Бресте произошло значимое спортивное событие. Открыл свои двери новый шахматный клуб «Черная пешка». Новоселье отметили сразу по двум адресам: На Бульваре Космонавтов 24 в Центре города, и на Гаврилова 21 на Востоке. Взрослые слушали лекцию о пользе шахмат, пили чай и смотрели видео с фестиваля Черной пешки, малыши посетили веселые пробные занятия, а у детей постарше прошел настоящий шахматный турнир.



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Шахматы в клубе «Черная пешка» – это не только древняя увлекательная спортивная игра, но и элемент многостороннего развития ребенка.



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Занимаясь шахматами в школе «Черной пешки» ребенок:

1. Развивает интеллект.

2. Учится самостоятельно мыслить и принимать решения, становится ответственным.

3. Улучшает внимательность и умение концентрироваться.

4. Развивает пространственное воображение, абстрактное и стратегическое мышление, логику, память, сообразительность.

5. Формирует навыки планирования действий.

6. Заводит новых друзей.

7. Выполняет спортивные разряды, получает рейтинг, призы, медали и кубки.



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