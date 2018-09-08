Новое место произрастания грибной капусты обнаружено в Беловежской пуще

Грибной капустой называют спарассис курчавый. Об находке рассказал на своём инстаграм-канале житель деревни Каменюки Александр ОНИЩУК. Грибную капусту он встретил в 300 метрах западнее деревни Волкоставец, на территории Дмитровичского лесничества Национального парка.



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Плодовые тела спарассиса курчавого можно встретить у основания или вблизи сосновых деревьев, по отношению к которым он является слабым корневым паразитом, вызывая желто-бурую или бурую кубическую гниль комлевой части ствола и корней. Они могут достигать до 50 см в диаметре и весить до 6 килограммов.



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Это съедобный гриб, идёт главным образом на приготовление супов, для жарки и сушки. Однако съедобен спарассис курчавый только в молодом возрасте — плодовые тела, приобретшие буроватую окраску, становятся очень жёсткими. Используется в народной медицине.

Спарассис курчавый занесен в Красную книгу РФ со статусом III (R) редкий вид и в Красную книгу Республики Беларусь. Факторами, лимитирующими его численность, являются усиленная эксплуатация лесов и сбор плодовых тел населением.