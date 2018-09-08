Второй за неделю: в лесу найдено тело солдата, оставившего воинскую часть 5 сентября

8 сентября, около 18.00, в лесном массиве обнаружено тело оставившего воинскую часть 5 сентября и находящегося в розыске военнослужащего одной из воинских частей Гродненского гарнизона, сообщает пресс-служба Министерства обороны.



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27-летний военнослужащий прослужил около 16 месяцев.

По результатам предварительных следственных действий, причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка.

В настоящее время по факту гибели проводится проверка Следственным комитетом и комиссией Министерства обороны.

Военное ведомство выражает соболезнования родным военнослужащего и окажет необходимую помощь.

Как рассказала «Радыё Свабода» двоюродная сестра военнослужащего, погибший был «человеком нелегкой судьбы».

«В молодом возрасте попал под влияние плохой компании и два раза был судим за кражу. Но в тюрьме не был, в качестве наказания было вольное поселение. Когда вернулся, немного работал в Москве. Когда ему было 25 лет, несколько раз говорил мне, что хочет пойти в армию и остаться там работать по контракту. Но проблема в том, что с судимостью очень трудно попасть в армию. Знаю, что он несколько раз у военкома в Новогрудке просился. В итоге взяли, стал служить», — рассказала Ольга.

По ее словам, во время службы они переписывались в «ВКонтакте».

«Он периодически просил деньги — то 10, то 20, а то и 50 рублей. Если спрашивала зачем, отвечал невразумительно, мол, на сигареты. Он присылал мне номера карточек или неизвестные мне номера телефонов, куда нужно было перевести деньги. Помню, что я даже возмущалась, человек же якобы находится на государственном обеспечении, а здесь немалые деньги просит», — добавила Ольга.

Также она рассказала, что родственникам погибшего уже несколько недель звонили военные с вопросами о его местонахождении, поэтому семья сомневается в том, что он пропал 5 сентября.

Это второй случай за последнюю неделю. 5 сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона совершил суицид военнослужащий , сообщила пресс-служба Министерства обороны. Рядовому было 20 лет, до окончания службы ему оставалось немногим более полугода.