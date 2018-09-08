ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Второй за неделю: в лесу найдено тело солдата, оставившего воинскую часть 5 сентября

09.09.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

8 сентября, около 18.00, в лесном массиве обнаружено тело оставившего воинскую часть 5 сентября и находящегося в розыске военнослужащего одной из воинских частей Гродненского гарнизона, сообщает пресс-служба Министерства обороны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58689.php

Второй за неделю: в лесу найдено тело солдата, оставившего воинскую часть 5 сентября

27-летний военнослужащий прослужил около 16 месяцев.

По результатам предварительных следственных действий, причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка.

В настоящее время по факту гибели проводится проверка Следственным комитетом и комиссией Министерства обороны.

Военное ведомство выражает соболезнования родным военнослужащего и окажет необходимую помощь.

Как рассказала «Радыё Свабода» двоюродная сестра военнослужащего, погибший был «человеком нелегкой судьбы».

«В молодом возрасте попал под влияние плохой компании и два раза был судим за кражу. Но в тюрьме не был, в качестве наказания было вольное поселение. Когда вернулся, немного работал в Москве. Когда ему было 25 лет, несколько раз говорил мне, что хочет пойти в армию и остаться там работать по контракту. Но проблема в том, что с судимостью очень трудно попасть в армию. Знаю, что он несколько раз у военкома в Новогрудке просился. В итоге взяли, стал служить», — рассказала Ольга.

По ее словам, во время службы они переписывались в «ВКонтакте».

«Он периодически просил деньги — то 10, то 20, а то и 50 рублей. Если спрашивала зачем, отвечал невразумительно, мол, на сигареты. Он присылал мне номера карточек или неизвестные мне номера телефонов, куда нужно было перевести деньги. Помню, что я даже возмущалась, человек же якобы находится на государственном обеспечении, а здесь немалые деньги просит», — добавила Ольга.

Также она рассказала, что родственникам погибшего уже несколько недель звонили военные с вопросами о его местонахождении, поэтому семья сомневается в том, что он пропал 5 сентября.

Это второй случай за последнюю неделю. 5 сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона совершил суицид военнослужащий, сообщила пресс-служба Министерства обороны. Рядовому было 20 лет, до окончания службы ему оставалось немногим более полугода.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 сентября, около 18.00, в лесном массиве обнаружено тело оставившего воинскую часть 5 сентября и находящегося в розыске военнослужащего одной из воинских частей...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Мы нащупали максимум". Как прошел рекордно большой Минский марафон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика