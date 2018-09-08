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Сергей Шнуров: «У меня нет души и вдохновение мне заменяет жажда наживы»

09.09.2018 — Разное | Lida.Info  
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Сергей Шнуров: «У меня нет души и вдохновение мне заменяет жажда наживы»

Фронтмен и главный идейный вдохновитель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров перед своим выступлением на фестивале хмеля, солода и воды LIDBEER-2018 ответил на вопросы журналистов. Они касались разного, за исключением личной жизни. Таковым было требование самого музыканта.

— Сергей, у вас уже сложилось какое-то впечатление о нашем фестивале? Что-то успели увидеть, услышать?

— Мы здесь ровно двадцать минут. Услышали песню группы AC/DC «Highway to Hell» на украинском языке. Это было круто (песню исполнял коллектив «Воплі Відоплясова» — прим.).

— Выступления на белорусской земле, они для вас какие?

— Я неоднократно говорил, что здесь нас принимают радушно и эмоционально. Мне очень нравятся концерты в Минске, надеюсь, и здесь понравится.

— Многим музыкантам в преддверии выборов в президенты России предлагали деньги за агитационные выступления. Были ли такие предложения вам и как вы на них реагировали?

— От выборов президента я как-то уклонился. Я не хожу на выборы. Были ли предложения? Это коммерческая тайна. Как я могу вам сказать, какие мне поступают предложения? Да и сам я кому только чего не предлагал!

— Сергей, ваша лучшая вокалистка? Юля Коган, Алиса Вокс или Флорида Чантурия?

— Думаю, что на данный момент Флорик бьет всех. Она уже второй год с нами, уже наблатыкалась. Она просто великолепна.

Сергей Шнуров: «У меня нет души и вдохновение мне заменяет жажда наживы»

— Песня к чемпионату мира по футболу — это порыв души? Как она родилась?

— Перед вами сейчас сидит человек без души. У меня нет души и вдохновение мне заменяет жажда наживы. Неоднократно говорил, что я конъюнктурщик. Я слежу за конъюнктурой и делаю конъюнктурные вещи.

— Скажите, а вы пьёте?

— Демонстрирую (Сергей Шнуров в этот момент открыл бутылку с минеральной водой, которая стояла на столе, и сделал пару глотков — прим.). Понимаете, человек без воды живет около пяти суток. В принципе, непьющих людей нет. Алкоголь, конечно же, пью, но не так часто, как хотелось бы. Иначе я бы вряд ли выступал на вашем фестивале, а лежал бы сейчас в гостинице с тремя бл*дьми. Потому что курение вызывает рак, а алкоголь — бл*дей.

— А какой ваш любимый мат?

— Мата вообще нет. Есть русский язык в полном объеме.

Сергей Шнуров: «У меня нет души и вдохновение мне заменяет жажда наживы»

— Тогда любимое слово из нецензурной лексики.

— Я его вычитал у Пушкина. Это слово очень гадкое и, наверное, страшнее ругательства нет.  Оно звучит так: выбл*док. Это из «Кавказских дневников».

— В одном из интервью вы говорили, что чем больше денег, тем лучше. Это ваш смысл жизни?

— Смысла жизни, конечно же, в деньгах нет, но чем больше денег, тем лучше. Для меня смысл жизни в том, чтобы не думать об этом смысле. Тогда вообще отлично. Вот Земфира в 35 лет задалась вопросом, что такое деньги, а пора бы ей думать, что такое гроб.

 
Теги: Минск
 
 
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Фронтмен и главный идейный вдохновитель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров перед своим выступлением на фестивале хмеля, солода и воды LIDBEER-2018 ответил на...
 
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