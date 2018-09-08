Тело военнослужащего одной из частей Гродненского гарнизона нашли в лесу

Ведомство отмечает, что причина смерти носит сугубо личный характер, о чем указывается в найденной при солдате предсмертной записке.

Тело военнослужащего, самовольно покинувшего одну из воинских частей Гродненского гарнизона, обнаружено в лесополосе, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

По информации ведомства, военнослужащий 1991 года рождения оставил свою часть 5 сентября и с тех пор находился в розыске. Тело было найдено в лесу накануне вечером во время поисковых мероприятий.

"По результатам предварительных следственных действий, причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка", — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что солдат проходил службу около 16 месяцев.

Проверку по факту гибели проводит Следственный комитет совместно с комиссией министерства обороны. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшего, заверив, что необходимая помощь будет оказана.

Этот случай — второй на этой неделе, связанный со смертью солдат. В минувшую среду 20-летний военнослужащий покончил с собой за полгода до "дембеля". По информации Минобороны, предварительная причина смерти не связана с прохождением службы.