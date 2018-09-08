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Тело военнослужащего одной из частей Гродненского гарнизона нашли в лесу
09.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Ведомство отмечает, что причина смерти носит сугубо личный характер, о чем указывается в найденной при солдате предсмертной записке.
Тело военнослужащего, самовольно покинувшего одну из воинских частей Гродненского гарнизона, обнаружено в лесополосе, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
По информации ведомства, военнослужащий 1991 года рождения оставил свою часть 5 сентября и с тех пор находился в розыске. Тело было найдено в лесу накануне вечером во время поисковых мероприятий.
"По результатам предварительных следственных действий, причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка", — говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что солдат проходил службу около 16 месяцев.
Проверку по факту гибели проводит Следственный комитет совместно с комиссией министерства обороны. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшего, заверив, что необходимая помощь будет оказана.
Этот случай — второй на этой неделе, связанный со смертью солдат. В минувшую среду 20-летний военнослужащий
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Ведомство отмечает, что причина смерти носит сугубо личный характер, о чем указывается в найденной при солдате предсмертной записке.
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