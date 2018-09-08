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Набегали на рекорды: Минский полумарафон стал самым массовым в Беларуси

09.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Сразу несколько рекордов установили на полумарафоне в Минске. Это беспрецедентное количество участников, большой список стран, откуда прибыли спортсмены, а также сумма призового фонда, сообщает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Центр белорусской столицы сегодня был только для бегунов. На старт вышли 35 тысяч человек. Это рекорд для Минского полумарафона. Первыми вышли те, кто выбрал дистанцию в 21 километр. Следом – «десятка», а через полтора часа – «пятерка». Участвовать могли все.

«Столько людей! Музыка, все поддерживают. Лучше этого просто нет. Каждый год жду», – говорит участница Минского полумарафона Янина Касабуцкая.

«В этом году моя цель – победить себя», – говорит участник Леонид Куркович.

«Это точно такая же дистанция для них, как и для меня. Сначала удивление, а потом:  мы это сделали», – говорит участник команды «Крылья ангелов» Дмитрий Тимашков.

Рекордный в этом году и призовой фонд – 50 тысяч долларов. За него борются представители 53 стран. Такая география тоже впервые.

«Сейчас мы видим положительную динамику перехода с пяти километров на десять и с десяти – на 21. Поэтому мы очень рады. Белорусы становятся выносливыми, а значит, у нас будет доброе и здоровое будущее», – говорит председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Есть и те, кто приезжает на марафон не ради победы. Это любители, которые реально оценивают свои силы, поэтому собственную пробежку превращают в экскурсию. Когда еще будет возможность увидеть центр столицы свободным?

«Мы любим бегать, это часть нашего образа жизни. Поэтому мы сегодня получили невероятные и незабываемые эмоции», – говорят молодожены Королевы.

«Самое кайфовое в этом процессе – это знакомство с новыми людьми, это путешествия в разные страны, и самое главное – соревнования с самим собой», – говорит участник  Кирилл Авдейчик.

В этом состязании нет проигравших и победителей. Награда ждет всех участников, но самое главное – это море положительных впечатлений.

Уже есть желающие участвовать в марафоне. Если их наберется достаточное количество, то организаторы обещают провести в Минске забег на 42 километра.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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На старт вышли 35 тысяч человек более чем из 50 стран.
 
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