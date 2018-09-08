|
«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Максим Ермолович был назначен на должность министра финансов совсем недавно – 31 августа, но в самом министерстве он работает с 2002 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В тот же день глава государства согласовал на должность председателя Гомельского райисполкома Елену Алексину (подробнее
Корреспондент Александр Добриян – о том, как руководят неслабый пол.
Назначение у Президента знаковое событие не только для самой Елены Алексиной, но и для всего Гомельского района. Впервые в истории региона его возглавила женщина.
Елена Алексина, глава администрации Гомельского района:
Все волнения остались за дверьми кабинета главы районной администрации. С первых минут на новом месте у этой стильной женщины все на своих местах.
Елена Алексина:
Подавляющее большинство ее непосредственных подчиненных – мужчины. Заместители, руководители хозяйств, директора заводов. Но опытного управленца этот факт не смущает ни на минуту.
Елена Алексина:
Выстроить работу в новой команде Елене Алексиной только предстоит. В соседнем же Добрушском районе ее коллега Ольга Мохорева с этой задачей справилась на отлично. Непростым пограничным регионом она управляет так же уверенно, как и служебным внедорожником – уже 14-й год.
Ольга Мохорева, глава администрации Добрушского района:
Ольга Мохорева не скрывает: руководитель она требовательный и на первых порах бывало по-разному. Но факт остается фактом: большая часть ее команды работает с первых дней: текучки здесь нет.
Ольга Мохорева:
Поголовье крупного рогатого скота за последние годы в районе увеличилось вдвое, производство молока – втрое.
Александр Добриян, СТВ:
Легко ли быть хозяином при такой хозяйке? Мнение руководителя-мужчины.
Это наша мама, да.
Под руководством женщины Добрушский район стабильно в лидерах социально-экономического развития. Не говоря уже о том, что в самом Добруше перестроили все мосты, модернизировали фарфоровый завод, возвели новую бумажную фабрику и целые микрорайоны. Сейчас достраивают гидроэлектростанцию.
Ольга Мохорева:
Здравоохранение в Добруше – одно из лучших в области, особое внимание гинекологии (в районе женщин на 4000 больше, чем мужчин).
А это – ее особая гордость: центр развития особенных детей и служба сиделок для инвалидов. Совместный проект со швейцарскими партнерами.
Ольга Мохорева:
В больших друзьях у председателя райисполкома все 26 воспитанников центра. Она действительно стала мамой не только для собственного сына. Казалось бы, что еще? Но эта энергичная женщина умеет удивлять.
Ольга Мохорева:
Судя по всему, ей удалось доказать собственным примером, что руководить успешно могут не только мужчины.
За последний год сразу три района Гомельской области возглавили женщины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Максим Ермолович был назначен на должность министра финансов совсем недавно – 31 августа, но в самом министерстве он работает с 2002 года, сообщили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)