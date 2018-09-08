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Как похудеть и не позволить beauty-плану погубить здоровье? О сути и опасных нюансах ЗОЖ-марафонов в большом репортаже СТВ
Новости Беларуси. В последнее время диета сама по себе уже не является трендом – в моду вошли ЗОЖ-марафоны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Длительность программ разная: от 3-4 недель до 3 месяцев. В течение этого времени участники должены правильно питаться и следовать специально составленному фитнес-плану. Марафоны чаще за деньги, есть и бесплатные. Результат – здоровое и красивое тело. Но не только. С ЗОЖ-марафонками об их успехах и неудачах побеседовала Татьяна Ревизоре.
Анна Анисимова-Сармонт, участница ЗОЖ-марафонов, многодетная мама:
О персонаже Алана Милана четырежды мама говорит с улыбкой. Сравнение не в ее весовую пользу осталось в прошлом вместе с 12-ю лишними кило.
Анна Анисимова-Сармонт:
На свой первый ЗОЖ-марафон Анна Сармонт решилась, когда Агнии было всего два месяца. Результат дебютантки – минус четыре. В конце сентября молодая мама готовится к уже третьему фитнес-старту.
Анна Анисимова-Сармонт:
Долгие годы Диана Герасимова была адептом бодипозитива. И даже гимн сложила, воспевающий аппетитные женские формы.
Но популярность к «сочному персику» пришла благодаря жарким танцам на кухне. Для похудения, между прочим. Знойный перфоманс оценили не только миллионы пользователей YouTube, но и сам Андрей Малахов. Минчанка стала героиней программы «Аффтар жжот-15».
Диана Герасимова, организатор ЗОЖ-марафонов:
Она и сегодня – хоть куда! Даже в фонтан. За восемь месяцев Диана – да, это она! – сменила 68-ой размер одежды на 42-ой. Сегодня экс-пышечку именуют вождем похудения, а она сама – в команде с психологом и бьюти-тренером – проводит ЗОЖ-марафоны. Курс минчанки прошли 5000 женщин.
Диана Герасимова:
Впрочем, ЗОЖ-марафоны – это не только один из новомодных способов избавится от лишнего, но и довольно прибыльный бизнес. Особенно развитый в России.
«Бешенная сушка» – один из самых известных фитнес-марафонов в СНГ. Похудеть и заработать – отличная мотивация. Организаторы обещают цитата «купить жир», а в качестве оплаты сулят щедрые призы. Короткий срок и жесткие условия. Участие в проекте платное и варьируется от 3000 до 16 000 российских рублей.
Татьяна Ревизоре, корреспондент:
Группу, в которой обещали похудеть на «минус шестьдесят», Наталья из Новогрудка нашла в «Одноклассниках». Фитнес-гуру гарантировали быстрый результат. Он, правда, не заставил себя ждать. Вот только надежд не оправдал вовсе.
Наталья Цвирко, участница ЗОЖ-марафонов:
Сегодня Наталья занимается по другой онлайн-программе и уже скинула почти 7 килограм. На этот раз безопасно. При выборе ЗОЖ-дорожки специалисты рекомендуют ориентироваться на реальные отзывы. И, конечно, учитывать состояние здоровья. Резкая смена активности может быть чревата для неподготовленного организма.
Никита Данько, автор онлайн-программы по снижению веса:
Большинство ЗОЖ-марафонов обещает убрать 5-10 килограммов за месяц. А чем более утопична цель, тем более она привлекательна. Важно не обольщаться и не спешить.
Андрей Беловешкин, кандидат медицинских наук, автор блога о здоровье:
ЗОЖ-марафоны сегодня на волне. Участвовать либо нет – личное дело каждого. Перевес зависит от многих факторов. Ведь здоровье – это не спринт, а то, к чему идут шаг за шагом.
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Как похудеть и не позволить beauty-плану погубить здоровье? О сути и опасных нюансах ЗОЖ-марафонов в большом репортаже СТВ
Новости Беларуси. В последнее время диета сама по себе уже не является трендом – в моду вошли ЗОЖ-марафоны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Длительность...
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