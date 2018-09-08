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Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

09.09.2018 22:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. День танкистов широко отметили 9 сентября в Минске. В музейно-парковом комплексе «Победа» собралось более 120 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Танки – виртуальные и реальные. Это праздник настоящих мужчин. На прямую связь со студией вышла корреспондент Яна Шипко.

Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

Яна Шипко, корреспондент:
Тысяча поклонников виртуальных танков сегодня оторвались от компьютеров и все же предпочли этот выходной день провести здесь, на фестивале под открытым небом. Масштабы, конечно, впечатляют. Не ожидали мы такого количества людей. Ну а среди всевозможных вариаций развлечений на танковую тему отыскали даже танкоЗАГС, где невестам вместо фаты можно примерить шлемофоны, а женихи должны пообещать любить избранницу больше танков.

Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

Вот так символично скрепляли сегодня союзы. Без Т-34 не обошлось. Рядом с историческим вооружением и новейшие бронеавтомобили, и танки модернизированные. Сложно было удержаться, чтобы не примерить экипировку спецназа или не прицелиться из реального боевого оружия. Военная техника буквально примагнитила юных гостей праздника. Кстати, многие стремились не только сделать фото, но и заранее позаботились о том, чтобы соответствовать образу танкиста.

Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

Бронзовые призеры Международных соревнований по танковому биатлону сегодня делились секретами своего мастерства. А те, кто служил в танковых войсках, могли не только понастольгировать, но и увидеть, какое же современное модернизированное оборудование сейчас на вооружении у белорусской армии. Мы здесь встретили целые династии танкистов. Особенно своими знаниями удивил один участник конкурса юных танкистов.

Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

Баталии в парке Победы на каждом шагу, разворачиваются и спортивные. Множество активностей, мастер-классов. Не пустует ни одна площадка. Здесь можно подружиться с четвероногими военными, поиграть в танкофутбол, научиться приемам самозащиты.

Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

Для многих самым ожидаемым событием стала возможность пообщаться с разработчиками полюбившейся танковой игры. Сегодня на самой большой игровой площадке под открытым небом в СНГ (она рассчитана на 200 игровых мест) в реальности встретились огромное количество геймеров.

Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

А для тех, кто не смог увидеть праздник своими глазами, в интернете ведутся масштабные онлайн-трансляции. Это настоящий танкофестиваль. Он привлек многих журналистов и блогеров даже из-за рубежа. Ритм празднику задают музыканты в самых разных жанрах.

Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

Яна Шипко:
Очень впечатлило исполнение саундтреков от Президентского оркестра Республики Беларусь, зажигали различные диджеи. Завершится День танкиста залпами салюта.

Пожениться в танкоЗАГСе или сыграть в танкофутбол: чем удивил День танкиста в Минске?

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День танкистов широко отметили 9 сентября в Минске. В музейно-парковом комплексе «Победа» собралось более 120 тысяч человек, сообщили в программе...
 
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