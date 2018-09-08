ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

09.09.2018 21:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Звание «Минчанин года-2018» присвоено 13 жителям столицы. В 2018 году – уже в восемнадцатый раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Впервые минчан года выбрали в 2001, тогда их было 9. Но уже спустя год количество номинаций увеличилось и стало традиционным. Почетные звания «Минчанин года» уже получили более 200 горожан. В их числе Леонид Щемелев, Максим Мирный, Геннадий Давыдько, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Олег Руммо, Виктор Бабарикин, Владимир Прокопцов. И многие другие. Их имена говорят сами за себя.

«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Это сейчас награда «Минчанин года» стала привычным атрибутом празднования дня рождения белорусской столицы и символом признания тех, кто своим ежедневным трудом делает Минск красивее, чище, комфортнее, здоровее, музыкальнее. А тогда, 18 лет назад, Ирина Дорохина, как и сегодня, руководила хореографической школой № 1 и мечтала однажды под ее сводами на улице Малой, 35 в Минске собрать большую россыпь талантливых ребят, которые бы изучали искусство танца наравне с обычными предметами. Мечта сбылась.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня


Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Ирина Дорохина, директор Детской хореографической школы искусств № 1, «Минчанин года-2001»:
Собирая детей отовсюду, я даю учителей хореографического цикла. Дети становятся другими. Они по-другому заходят в школу, по-другому реагируют.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

С того момента, как Альберт Болеславович стал «Минчанином года», прошло 11 лет, а он все также за рулем городского автобуса. К слову, водительский стаж насчитывает более 4 десятилетий, и все это время Альберт Матюшонок наблюдает за тем, как меняется город.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Альберт Матюшонок, водитель автобуса городских маршрутов, «Минчанин года-2007»:
Конечно, поменялось все. У нас теперь электронные табло. Раньше с трафаретами надо было бегать, менять их. Сейчас легко: диспетчер сказала, переключился. Остановки не объявляем, у нас диктофон есть. Автоматика. Нам только мешает неправильно припаркованный транспорт.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Имя Юрия Островского давно стало синонимом белорусской трансплантологии. Наград, конечно, не счесть, среди них и «Минчанин года-2009». Но самой главной из них всегда остается спасенная жизнь.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология», «Минчанин года-2009»:
Как раз тогда – в 2009 году – мы сделали первую трансплантацию. В следующем году будет 10 лет. Уже сделали 300 трансплантаций сердца. Очень много делаем совместных разработок с местными научными производствами. Жизнь бурлит.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Юрий Петрович родился не в Минске, но его судьба неразрывно связана с этим городом с тех пор, как поступил в медицинский.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Юрий Островский:
С 1968 года этот город стал мне родным. За последние годы здесь был сделан такой прогресс в плане благоустройства. Я часто бываю за границей, в городах России, Украины. Но Минск – город для жизни, он значительно лучше.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Антон Каленик – один из лучших поваров мира, к многочисленным наградам в 2018 году прибавилась и еще одна – «Минчанин года». Неожиданная по признанию шефа, но от этого еще более ценная, ведь родился и учился Антон сначала, конечно, в Минске.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Антон Каленик, шеф-повар, «Минчанин года-2018»:
Начинал в Минске, в колледже кулинарном. Меня брать туда не хотели. У меня диплом хороший был. Но я все-таки остался.

Позже была Италия и Франция, но все же основа заложена и вдохновение черпается именно здесь.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Антон Каленик:
Я помню день, когда вернулся в Беларусь, вышел, сел на лавочку. Сидел долго, так мне было комфортно. Появилось ощущение, что я дома.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Разные профессии, возрасты, увлечения и сферы деятельности у героев нашего материала и у тех, кто ежегодно попадает в список лучших минчан. Но намного важнее то, что их объединяет – любовь к делу всей жизни, выполняя которое так или иначе они создают наш общий Минск.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Звание «Минчанин года-2018» присвоено 13 жителям столицы. В 2018 году – уже в восемнадцатый раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Дух немножко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топливо, сырье для косметики и даже лекарство. Чем сегодня живет торфяная отрасль в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика