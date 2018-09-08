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Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня
Новости Беларуси. Звание «Минчанин года-2018» присвоено 13 жителям столицы. В 2018 году – уже в восемнадцатый раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Впервые минчан года выбрали в 2001, тогда их было 9. Но уже спустя год количество номинаций увеличилось и стало традиционным. Почетные звания «Минчанин года» уже получили более 200 горожан. В их числе Леонид Щемелев, Максим Мирный, Геннадий Давыдько, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Олег Руммо, Виктор Бабарикин, Владимир Прокопцов. И многие другие. Их имена говорят сами за себя.
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Это сейчас награда «Минчанин года» стала привычным атрибутом празднования дня рождения белорусской столицы и символом признания тех, кто своим ежедневным трудом делает Минск красивее, чище, комфортнее, здоровее, музыкальнее. А тогда, 18 лет назад, Ирина Дорохина, как и сегодня, руководила хореографической школой № 1 и мечтала однажды под ее сводами на улице Малой, 35 в Минске собрать большую россыпь талантливых ребят, которые бы изучали искусство танца наравне с обычными предметами. Мечта сбылась.
Ирина Дорохина, директор Детской хореографической школы искусств № 1, «Минчанин года-2001»:
С того момента, как Альберт Болеславович стал «Минчанином года», прошло 11 лет, а он все также за рулем городского автобуса. К слову, водительский стаж насчитывает более 4 десятилетий, и все это время Альберт Матюшонок наблюдает за тем, как меняется город.
Альберт Матюшонок, водитель автобуса городских маршрутов, «Минчанин года-2007»:
Имя Юрия Островского давно стало синонимом белорусской трансплантологии. Наград, конечно, не счесть, среди них и «Минчанин года-2009». Но самой главной из них всегда остается спасенная жизнь.
Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология», «Минчанин года-2009»:
Юрий Петрович родился не в Минске, но его судьба неразрывно связана с этим городом с тех пор, как поступил в медицинский.
Юрий Островский:
Антон Каленик – один из лучших поваров мира, к многочисленным наградам в 2018 году прибавилась и еще одна – «Минчанин года». Неожиданная по признанию шефа, но от этого еще более ценная, ведь родился и учился Антон сначала, конечно, в Минске.
Антон Каленик, шеф-повар, «Минчанин года-2018»:
Позже была Италия и Франция, но все же основа заложена и вдохновение черпается именно здесь.
Разные профессии, возрасты, увлечения и сферы деятельности у героев нашего материала и у тех, кто ежегодно попадает в список лучших минчан. Но намного важнее то, что их объединяет – любовь к делу всей жизни, выполняя которое так или иначе они создают наш общий Минск.
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Новости Беларуси. Звание «Минчанин года-2018» присвоено 13 жителям столицы. В 2018 году – уже в восемнадцатый раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Дух немножко...
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