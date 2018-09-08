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В Столине хулиганы за ночь повредили 27 автомобилей

09.09.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Личности причастных к преступлению установлены. По данному факту Столинским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58698.php

В Столине хулиганы за ночь повредили 27 автомобилей

Фото c сайта brest.biz

Как сообщили Медиа-Полесью в Столинском РОСК, 27 автомобилей злоумышленники повредили в ночь с 29 на 30 августа. Практически все эти автомобили были повреждены в Столине, два – в деревне Маньковичи. Колёса автотранспорта были проколоты металлическим предметом, в четырёх случаях повреждено лакокрасочное покрытие.

Установлены личности причастных к хулиганству. Ими оказались 48-летний житель райцентра и 31-летний житель Маньковичей. Известно, что оба ранее судимы.

Начальник второго Следственного отделения Столинского РОСК Александр Невдах отметил, что Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 «Хулиганство» УК РБ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

 
 
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Личности причастных к преступлению установлены. По данному факту Столинским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Фото c сайта brest.biz Как...
 
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