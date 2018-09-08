|
В Столине хулиганы за ночь повредили 27 автомобилей
09.09.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Личности причастных к преступлению установлены. По данному факту Столинским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
Фото c сайта brest.biz
Как сообщили Медиа-Полесью в Столинском РОСК, 27 автомобилей злоумышленники повредили в ночь с 29 на 30 августа. Практически все эти автомобили были повреждены в Столине, два – в деревне Маньковичи. Колёса автотранспорта были проколоты металлическим предметом, в четырёх случаях повреждено лакокрасочное покрытие.
Установлены личности причастных к
Начальник второго Следственного отделения Столинского РОСК Александр Невдах отметил, что Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 «Хулиганство» УК РБ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до шести лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Личности причастных к преступлению установлены. По данному факту Столинским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Фото c сайта brest.biz Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)