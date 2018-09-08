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Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы – Минфин

09.09.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы. Это предусмотрено проектом бюджета на будущий год, сообщил министр финансов Максим Ермолович в интервью программе "Неделя" телеканала СТВ , передает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58697.php

Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы – Минфин

"Республиканский консолидированный бюджет по своему объему в номинальном выражении останется в тех же параметрах, что мы имеем сейчас. Но бюджетный сектор получит дополнительные ресурсы. Это требование Главы государства, это качество жизни населения", - сказал Максим Ермолович.

Вместе с тем в 2019 году господдержка предприятий снизится. "Условия работы улучшились. Это не 2015-2016 годы, когда бюджету приходилось решать проблемы предприятий. Сейчас ситуация должна меняться", - пояснил министр.

Бюджет на следующий год будет профицитным. "Сохраняется задача, установленная Президентом в послании белорусскому народу, о необходимости снижения долговой нагрузки на бюджет. Для снижения уровня госдолга надо тратить меньше, чем зарабатываем. Поэтому определенные доходы бюджета, которые не имеют постоянного характера, связаны с нефтяной конъюнктурой, будут направляться на погашение госдолга", - отметил Максим Ермолович.

Он также рассказал, что бюджет нынешнего года исполняется лучше, чем планировалось. Базирование на консервативных оценках прогнозов социально-экономического развития дает возможность в процессе исполнения бюджета принимать решения о перераспределении или дополнительном финансировании наиболее важных параметров, определяемых Президентом.

 
 
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Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы. Это предусмотрено проектом бюджета на будущий год, сообщил министр финансов Максим Ермолович в...
 
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