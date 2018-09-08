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Лунинчанин завоевал золото на Международной олимпиаде по информатике в Японии

09.09.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Медаль высшей пробы завоевал ученик СШ №2 г.Лунинца Андрей Некрашевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58696.php

Лунинчанин завоевал золото на Международной олимпиаде по информатике в Японии

Андрей Некрашевич в составе белорусской сборной – второй справа

На днях в японском городе Цукуба прошла Международная олимпиада школьников по информатике. Всего белорусская команда завоевала два золота и два серебра. В общем зачёте белорусы разделили 4-5 место с соперниками из России. Это лучший результат сборной за всю историю участия в Международной олимпиаде по информатике.

Помимо лунинчанина, золотую медаль также завоевал Александр Керножицкий из Могилева, серебро досталось Станиславу Титенку из Гомеля и Марку Корнейчику из Витебска.

Сейчас медалисты в Японии, домой вернутся лишь в субботу.

Напомним, в марте Андрей Некрашевич завоевал диплом I степени на республиканской олимпиаде по информатике.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58696.php

Лунинчанин завоевал золото на Международной олимпиаде по информатике в Японии

Андрей Некрашевич и Алексей Филинович, подопечные Ивана Трегубова, весной блистали на республиканской олимпиаде, фото из архива Медиа-Полесья

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Медаль высшей пробы завоевал ученик СШ №2 г.Лунинца Андрей Некрашевич. Андрей Некрашевич в составе белорусской сборной – второй справа На днях в японском городе...
 
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