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Лунинчанин завоевал золото на Международной олимпиаде по информатике в Японии
09.09.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Медаль высшей пробы завоевал ученик СШ №2 г.Лунинца Андрей Некрашевич.
Андрей Некрашевич в составе белорусской сборной – второй справа
На днях в японском городе Цукуба прошла Международная олимпиада школьников по информатике. Всего белорусская команда завоевала два золота и два серебра. В общем зачёте белорусы разделили 4-5 место с соперниками из России. Это лучший результат сборной за всю историю участия в Международной олимпиаде по информатике.
Помимо лунинчанина, золотую медаль также завоевал Александр Керножицкий из Могилева, серебро досталось Станиславу Титенку из Гомеля и Марку Корнейчику из Витебска.
Сейчас медалисты в Японии, домой вернутся лишь в субботу.
Напомним, в марте Андрей Некрашевич завоевал диплом I степени
Андрей Некрашевич и Алексей Филинович, подопечные Ивана Трегубова, весной блистали на республиканской олимпиаде, фото из архива Медиа-Полесья
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Медаль высшей пробы завоевал ученик СШ №2 г.Лунинца Андрей Некрашевич. Андрей Некрашевич в составе белорусской сборной – второй справа На днях в японском городе...
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