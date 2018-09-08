История... 1863 год в Брестском уезде. Подготовка восстания

В январе этого года исполнилось 155 лет восстания 1863 года. В Польше оно называется Январским восстанием, Литва и Беларусь именуют его восстанием Калиновского. Несмотря на разные подходы к тому восстанию, суть остаётся одна – это была гражданская война, пусть и в ограниченном масштабе на территории тогдашней Российской империи. Друг друга с наслаждением колотили подданные одного государства, пусть и проживавшие в разных административно-территориальных делениях. Люди, жившие рядом и непринужденно ходившие в гости друг к другу, в один момент стали смертельными врагами, а некоторые семьи разделились по вопросу отношения к участникам восстания и властям.



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Бой паўстанцаў, малюнак пачатку ХХ стагоддзя

Цели восстания и его этапы описаны довольно подробно в многочисленной литературе, в том числе и официальных протоколах допросов его участников, поэтому на этом нет смысла останавливаться. Нас интересуют, в первую очередь, события, происходившие как в Брест-Литовске, так и на территории Брестского уезда. Ведь именно Брестчине было суждено раньше остальных регионов Беларуси испытать на себе события бурного 1863 года. Всему виной здесь стал отряд 22-летнего варшавского уроженца Романа Рогинского, который с боями под давлением правительственных войск был вынужден перейти через Западный Буг на территорию Брестского уезда в конце января 1863 года.

Но ещё за 2 года до начала восстания Брест стал одним из центров волнения среди населения, симпатизирующего «польской справе». Волнения среди дворянства Гродненской губернии начались ещё в марте 1861 года после расстрела полицией демонстрации в Варшаве, жертвами которой стали 5 человек. По всем костёлам стали проходить траурные панихиды в память о погибших, а дворянство в знак траура начало носить траурные одежды, что было запрещено тогдашним законодательством. Власти рассматривали подобное как вызов действующему режиму и порядкам. К тому же ещё свежи были события 30-летней давности. Так, 15 марта 1861 года, гродненский штабс-капитан корпуса жандармов Е.И. Просолов в донесении начальнику Третьего отделения писал, что дворяне Гродненской губернии «выражают своё сочувствие отправлением панихид по убитых в Варшаве, пожертвованиями в пользу их семейств, отстранением себя от участия в собраниях и от сообщества с русскими, и последние, дамы, нарядами вроде траура, называемые «гарибальдийками», по примеру, носимых в Варшаве. Некоторые мужчины, также подражая варшавским, носят конфедератки из белого или фиолетового сукна с чёрными околышами».



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Самое первое выступление в городе состоялось 9 марта 1861 года, когда в костёле Брестской крепости состоялась траурная панихида, на которой присутствовали многие помещики, чиновники и офицеры гарнизона. 30 июня в костёле Каменца женщины-помещицы пели польские гимны, аналогичное повторилось 11 июля в одном из костёлов Бреста. В конце июля штабс-капитан Просолов в новом донесении писал про усиление волнений, отмечая, что «дерзость и подозрительность некоторых лиц доходит до того, что они заставляют русских, не принимающих участия в пении, выходить из костёлов и процессий и кропят серной кислотой платья дам, не носящих траура. Такое направление умов, такие «мирные», как их называют, манифестации, км сожалению, не прекращаются, несмотря на предостережение и уговаривание благоразумных людей и местных властей, а делаются чаще и открытее и увлекают более и более народ: граждан, мещан и однодворцев, и даже крестьян».



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Повстанцы 1863 года

Это же подтверждали и местные власти. 11 августа 1861 года брестский городничий отставной штабс-ротмистр Генрих Запасник в донесении на имя губернатора писал, местные дворяне «начали в отношении одежды подражать жителям Царства Польского – одеваются в польские чамарки, носят под оными большие камзолы с рукавами вроде бывших польских жупанов и по верху стягиваются широкими поясами из лакированной кожи, а женщины носят особые шляпки, называемые в Царстве Польском гарибальдийками, ссылаясь, что это по журналу, разрешенному цензурой». На следующий день это повторилось в брестском костёле, где прихожане пели «запрещённые гимны».

С 1862 года в городе и уезде была развёрнута активная деятельность по подготовке восстания. Главным организатором планировавшегося выступления стал помещик Аполлон Гофмейстер, назначенный Литовским провинциальным комитетом повстанческим воеводой Брестского, Пружанского и Кобринского уездов. К началу восстания он имел богатый революционный опыт: ещё в 1848 году за попытку поднять волнения на белорусских землях был сослан в арестантские роты Орска и Оренбурга. С 1857 года. Гофмейстер жил под надзором полиции в своём имении Шостаково Брестского уезда, где организовал школу для крестьян. Кроме Гофмейстера в подпольную организацию южных уездов входили помещики Медард Скочинский, Александр Влостовский, Франц Высоцкий, владелец одного из брестских трактиров Антон Глуховский и т.д. Должность казначея организации занимал врач помещичьих имений Михаил Бурминский. Активную агитацию среди населения уезда проводил уездный предводитель дворянства Ежи (Георгий) Гажич вместе с супругой Констанцией. Очевидно, что последующие события в городе проходили не без участия этой подпольной организации.



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Так, 15 мая 1862 года земский исправник Александр Маслов доносил губернатору И.В. Галлеру о найденной на почтовом тракте книжки «Гутарка старога дзеда». В апреле этого же года близ одного из особняков семейства Ягминых (современная Мицкевича) рядовой Хищинский нашёл и передал своему командиру прокламацию «Русским войскам в Польше» со следующими словами: «Присягните во имя всего святого: не поднимать оружие против Польши! Эту присягу требует не царь, а совесть народная...». 11 августа 1862 года городничий Генрих Запасник в ходе обыска у брестских евреев-ювелиров обнаружил серебряные шпильки с польским орлом и перстни с надписями, которые «должны служить политическим знаком для друзей, желающих восстановления Польши чрез возмущение общественного спокойствия».

Бывший повстанец Юлиан Ягмин потом вспоминал, что «почти все помещики нашего (Брестского) уезда состояли членами агрономического общества и делали известные взносы, назначенные для одной цели – oswobodzenia ojczyzny. Взносы эти в последнее время сделались чуть ли не ежедневными».

Под влияние организации попала хозяйка «частного в Бресте пансиона, девица Теофиля Шостаковская», которая «с сестрою своею проникнута польским патриотизмом, участвует в числе первых во всех манифестациях, как-то: в пении возмутительных гимнов, ношении глубокого траура, к тому же придумывает и устанавливает в своём заведении всевозможные эмблемы общественного траура». Помимо этого она постоянно с сестрой ездила в Варшаву, откуда возвращалась «с запасом новых политических, к произведению общественного беспорядка сведений». Не в силах вынести подобное вольнодумие, власти были вынуждены закрыть учебное заведение.



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Сражение под Семятичами Гродненской губернии

Свидетелем подготовки восстания стал военный врач Иван Любарский, который вместе с подразделениями своего полка оказался в Бресте в 1862 году. В своих воспоминаниях он писал: «Многочисленный штат тогдашней комиссариатской комиссии, инженерное ведомство, артиллерийское, госпитальное, переполнены были поляками, которые совершенно явно высказывали свои симпатии к «польской справе» и вспомоществовали ей чем могли. Некоторые из них, одновременно со службой в военном ведомстве, были вместе с тем заведомо и членами жонда, который в время уже широко раскинул свою сеть, образуя везде, де только мог, множество второстепенных и третьестепенных органов. Основной ячейкой организации служили так называемые десятки, которые формировались таким образом, что каждый патриот набирал себе десять единомышленников и становился их начальником». Он же писал о глубоком унынии в городе в период подготовки восстания: «Как в городе, так и в крепости, дамы и девочки появлялись во всём чёрном; не только цветного бантика, даже какой-нибудь синей ленточки на шее нельзя было увидеть. Особенно ярые патриотки надевали на руки цепи, а на шею большие чёрные кресты и якоря. … Некоторые русские дамы пробовали протестовать против деспотизма польской моды, но цветные их платья всегда оказывались испорченными едкой жидкостью, а сами они подвергались уличным оскорблениям. Штатские мужчины также ходили во всём чёрном, и эта повсеместная чернота в глазах наводила невольное уныние». Доктор Любарский также стал свидетелем подготовки военной составляющей будущего восстания, когда в одном из селений Брестского уезда его батальон случайно перехватил телегу, доверху набитую оружием. Командир батальона остановился на ночлег в одной из комнат на постоялом дворе. Во дворе «под навесом уже стояла фура с какой-то кладью, покрытою рогожами и плотно увязанною верёвками. Вечером денщик, не замечая подле фуры хозяина, запустил туда руку, вероятно предполагая чем-нибудь поживиться, и вдруг наткнулся на ружья. Смекнув, что дело не ладно, денщик доложил о своей находке майору. Стали разыскивать владельца фуры, а его и след простыл. Жид, хозяин постоялого двора, на допросе показал, что незадолго до нашего прихода заехал к нему покормить лошадей неизвестный господин в серой сукмане и высоких сапогах. Распрягши коней, он вошёл в залу и потребовал себе яичницу, а тут появились «панове» с войском. Он, хозяин, засуетился и не заметил, когда и куда девался его гость. В повозке оказалось более 200 ружей, несколько десятков сабель, штыков, шашек и разного калибра пистолетов».



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на фото справа - граф И.Г. Ностиц

С началом активной фазы восстания в Царстве Польском, в январе 1863 года были усилены меры безопасности в Бресте и Брестском уезде. На территории Гродненской губернии, куда относился Брестский уезд, гарнизонами стояли три полка 2-й пехотной дивизии под командованием генерал-лейтенанта З.С. Манюкина и 9 батарей 3-й артиллерийской бригады. Непосредственно в Бресте в первых числах января 1863 года находились 2 батальона Пвсковского пехотного полка, дислоцированные в крепости. 17 января, с началом активных боевых действий в Польше , штаб 2-й пехотной дивизии на усиление Брестского гарнизона направил пять рот Ревельского пехотного полка и батарею из 3-й артиллерийской бригады. Согласно приказа генерала Манюкина, Брест-Литовск стал центром дислокации так называемого Брестского отряда, контролировавшего Брестский, Кобринский и Пружанский уезды Гродненской губернии. Этим подразделением в составе отдельных рот Ревельского и Псковского пехотных полков, двух сотен 5-го Донского казачьего полка, 3-го стрелкового батальона и 5-й батареи 3-й артиллерийской бригады личным приказом Александра II был назначен командовать генерал-майор граф И.Г. Ностица, ушедший в отставку в конце февраля 1863 года по состоянию здоровья. С 1 марта его сменил генерал-майор А.Ф. Эггер.

Продолжение следует