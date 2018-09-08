ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 сентября

09.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 сентября

До 24 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 10 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью по юго-востоку, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Слабый туман ожидается местами ночью и утром. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью и утром составит 10-16 градусов, во второй половине дня - до плюс 18-24 градусов. Опасных метеорологических явлений не ожидается.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 24 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 10 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
Новости дня
Новости разные
 
История... 1863 год в Брестском уезде. Подготовка восстания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика