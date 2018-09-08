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До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 сентября
09.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
До 24 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 10 сентября, сообщили
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью по юго-востоку, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Слабый туман ожидается местами ночью и утром. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью и утром составит 10-16 градусов, во второй половине дня - до плюс 18-24 градусов. Опасных метеорологических явлений не ожидается.
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До 24 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 10 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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