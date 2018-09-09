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В Гродненской области на трассе М6 столкнулись фура и легковушка. Есть погибшие

09.09.2018 23:04 — Разное | Tut.by  
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Об аварии c пострадавшими и погибшими на трассе М6 сообщает «Лидская газета».

ДТП произошло 9 сентября около 17.00 в двух километрах от границы Лидского района в сторону Ивье. Легковой автомобиль столкнулся с фурой. По предварительным данным один человек погиб, двое пострадало.














Будет дополнено.

 
 
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