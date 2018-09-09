В Гродненской области на трассе М6 столкнулись фура и легковушка. Есть погибшие

Об аварии c пострадавшими и погибшими на трассе М6 сообщает «Лидская газета» .

ДТП произошло 9 сентября около 17.00 в двух километрах от границы Лидского района в сторону Ивье. Легковой автомобиль столкнулся с фурой. По предварительным данным один человек погиб, двое пострадало.





























Будет дополнено.