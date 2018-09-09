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В Гродненской области на трассе М6 столкнулись фура и легковушка. Есть погибшие
Об аварии c пострадавшими и погибшими на трассе М6 сообщает
ДТП произошло 9 сентября около 17.00 в двух километрах от границы Лидского района в сторону Ивье. Легковой автомобиль столкнулся с фурой. По предварительным данным один человек погиб, двое пострадало.
Будет дополнено.
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ДТП произошло 9 сентября около 17.00.
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