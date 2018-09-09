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На финише Минского полумарафона бегуна с бело-красно-белым флагом провели в автозак

09.09.2018 23:43 — Разное | UDF  
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Полумарафон-2018. Фото: Владиславы Ховратович
Он бежал с национальным флагом и в прошлом году – тогда проблем не возникло.

Уладзь Сташкевич финишировал на дистанции 21.1 км и сразу был задержан минским ОМОНом.

– Всю дистанцию я пробежал с бело-красно-белым флагом. Люди поддерживали, фотографировались, кричали «Жыве Беларусь!» каждые пять минут, как и в прошлом году, – рассказал молодой человек «Салiдарнасцi». – Получил медаль, после чего меня взяли под руки – я же был истощенный – и поволокли в автозак. Там полчаса допрашивали люди в штатском – спрашивали, мол, зачем тебе это надо, зачем ты это сделал?

Затем бегуна увезли в РУВД Центрального района, где составили два протокола и продержали около трех часов.

– Копий протоколов не выдали и изъяли флаг. Хотели держать и дальше, но мне стало плохо – я же с самого утра после полумарафона ничего не ел и почти не пил. Теперь, как сказали в милиции, будут решать, есть ли в моих действиях состав правонарушения.

 
 
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Он бежал с национальным флагом и в прошлом году – тогда проблем не возникло.
 
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