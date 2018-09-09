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Минск отказался от кредитной программы МВФ

09.09.2018 23:35 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Новый кабинет министров Беларуси, который возглавил Сергей Румас, воздерживается от кредитной программы МВФ, которая может вызвать шок у десятимиллионного населения страны.

Об этом заявил в вечернем эфире местного телеканала министр финансов РБ Максим Ермолович.

Он сослался на позицию главы государства, который указал, что это будет "шок для жителей страны, и делать этого нельзя". Министр уточнил: реакция белорусской стороны последовала в связи с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было ранее согласовано с белорусским правительством.

При этом концептуальных разногласий по характеру реформ в диалоге с МВФ в кабинете министров не отмечают. Министр пояснил, что обе стороны "разрабатывали программу структурных реформ, которая соответствовала бы философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, позиции переговорщиков совпали. Мы вышли на программу, но разошлись в сроках ее реализации", - уточнил ситуацию правительственный чиновник.

Ермолович сообщил в этой связи, что в среднесрочной перспективе министерство рассчитывает разместить на локальных рынках РФ и КНР суверенные облигации на сумму до $2 млрд. "Мы готовимся к размещению облигаций на локальных рынках. Это рынки Китая и Российской Федерации. Полагаем, что в среднесрочной перспективе с этих и иных локальных рынков РБ сможет привлечь заимствования в общей сумме до $2 млрд", - пояснил Ермолович. При этом размещать еврооблигации Минск в следующем году не планирует, добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил в вечернем эфире местного телеканала министр финансов РБ Максим Ермолович.
 
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