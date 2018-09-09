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Сестра солдата, погибшего под Гродно: Просил переводить деньги на чужие карты
Фото Сергея: соцсети
26-летний Сергей Ясюкевич, уроженец Новогрудского района, служил в армии по контракту. Двоюродная сестра Сергея рассказал
До службы в армии парень связался с плохой компанией, попал под ее влияние, дважды совершил кражу и был судим. Отбыв наказание на вольном поселении, он устроился на работу в Москве. Когда Сергею исполнилось 25 лет, он решил отправиться служить в армию по контракту.
Его распределили в Гродненский гарнизон, где он прослужил 16 месяцев. 5 сентября он ушел в «самоволку». 8 сентября Сергея нашли повешенным.
По признанию сестры Сергея, она неоднократно по его просьбе перечисляла деньги на не известные ей номера телефонов и банковские карты. Суммы составляли от 10 до 50 рублей. Также сестра сообщила «Радио Свобода», что в начале этого лета Сергей находился на лечении в Минске с простреленной рукой.
Более того, по словам женщины, военные органы ищут Сергея уже несколько недель, поэтому она не верит, что он ушел из части только 5 сентября.
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Стало известно имя солдата, тело которого было обнаружено в лесном массиве Гродненской области.
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