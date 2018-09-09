ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сестра солдата, погибшего под Гродно: Просил переводить деньги на чужие карты‍

09.09.2018 23:26 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото Сергея: соцсети
Стало известно имя солдата, тело которого было обнаружено в лесном массиве Гродненской области.

26-летний Сергей Ясюкевич, уроженец Новогрудского района, служил в армии по контракту. Двоюродная сестра Сергея рассказал «Радио Свобода» о событиях, которые предшествовали его трагической смерти.

До службы в армии парень связался с плохой компанией, попал под ее влияние, дважды совершил кражу и был судим. Отбыв наказание на вольном поселении, он устроился на работу в Москве. Когда Сергею исполнилось 25 лет, он решил отправиться служить в армию по контракту.

Его распределили в Гродненский гарнизон, где он прослужил 16 месяцев. 5 сентября он ушел в «самоволку». 8 сентября Сергея нашли повешенным.

По признанию сестры Сергея, она неоднократно по его просьбе перечисляла деньги на не известные ей номера телефонов и банковские карты. Суммы составляли от 10 до 50 рублей. Также сестра сообщила «Радио Свобода», что в начале этого лета Сергей находился на лечении в Минске с простреленной рукой.

Более того, по словам женщины, военные органы ищут Сергея уже несколько недель, поэтому она не верит, что он ушел из части только 5 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно имя солдата, тело которого было обнаружено в лесном массиве Гродненской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомельском районе трёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика