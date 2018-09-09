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В Гомельском районе трёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа

09.09.2018 23:23 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Девочка 2015 года рождения, проживающая в поселке Юбилейный, выпала из окна второго этажа.

Жизни ребенка ничего не угрожает. Семья, в которой живет и воспитывается ребенок, многодетная. В СОП не состоит.

О случившемся мама девочки сообщила воспитателю детского сада, который посещает ребенок.

 
 
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Девочка 2015 года рождения, проживающая в поселке Юбилейный, выпала из окна второго этажа.
 
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