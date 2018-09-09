Министр финансов: Чтобы обеспечить снижение уровня госдолга, надо тратить меньше, чем мы зарабатываем

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«СТВ»

— рассказал глава Минфина.видит три направления для сглаживания пиковых выплат.— сообщил министр финансов.Вторым направлением Максим Ермолович назвал улучшение профиля самого долга.пояснил глава Минфина.Третье направление — выработка стратегии, которая позволит без долгов финансировать деятельность белорусских предприятий. То есть когда по связанным кредитам не государство будет основным заемщиком на реализацию коммерческих проектов, а предприятия сами будут находить ресурсы.Максим Ермолович также рассказал, что Беларусь готовится к размещению суверенных облигаций на китайском и российских рынках.сообщил министр финансов.Напомним, Беларусь в 2019—2025 годах планирует направить на обслуживание и погашение внешнего и внутреннего государственного долга 23,46 млрд долларов. При этом в 2019—2023 годах платежи по госдолгу составят 18,5 млрд долларов: в 2019 году — 3,6 млрд, в 2020-м — 3,78, в 2021-м — 3,54, в 2022-м — 3,6, в 2023-м — почти 4 млрд долларов. В 2024—2025 годах, как ожидается, платежи по внутреннему и внешнему госдолгу снизятся до 2,59 и 2,36 млрд долларов соответственно.По данным на 1 августа 2018 года, внешний государственный долг составляет 16,5 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 179 млн долларов.