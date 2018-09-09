

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— пояснил глава СК.В качестве сравнения он привел протокол операций в сфере медицины.Также вечером 9 сентября ведущие программы «Панорама» в очередной раз обвинили подозреваемых по «делу БЕЛТА» в воровстве.— назидательно заметила ведущая телепередачиНапомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY —, а также политический обозреватель БелаПАН. Еще нескольких редакторов TUT.BY после допроса отпустили.В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.Действия Марины Золотовой квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Бездействие должностного лица).Позже подозреваемыми по «делу БЕЛТА» стали журналист Павлюк Быковский, журналист Алексей Жуков, главный редактор информационной компании БелаПАНЖурналисты и редакторы были отпущены 9−10 августа. Все подозреваемые дали подписку о неразглашении, всем запрещен выезд из страны.