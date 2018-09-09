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Носкевич: По "делу БЕЛТА" следователи действовали в соответствии с методикой

09.09.2018 23:17 — Разное | UDF  
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь-1″ показали отрывок интервью с главой Следственного комитета Иваном Носкевичем, которое не вошло в передачу «Разговор у президента», показанную ранее. В нем председатель ведомства уделил внимание задержанию и изъятию техники по «делу БЕЛТА».

— На самом деле здесь никакой чрезвычайщины нет. В Уголовном кодексе более 400 преступлений. Как расследуется каждое преступление, написаны многие тома методических указаний, в котором прописан алгоритм действий — с чего начинать, чем заканчивать. Такие меры процессуального принуждения, как задержание либо проведение обыска, являются неотъемлемыми атрибутами расследованиями такого рода преступлений. Следователи поступали в соответствии с методикой расследования компьютерных преступлений, — пояснил глава СК.

В качестве сравнения он привел протокол операций в сфере медицины.

— Когда вы ложитесь на операцию по удалению аппендицита, вы же не управляете доктором, как он будет делать ту или иную манипуляцию. Доктор поступает строго по протоколу, дабы исключить какие-то негативные последствия, в том числе для себя. Точно также следователи расследовали это дело, с первого дня и по сей день — абсолютно в соответствии с существующей методикой.

Также вечером 9 сентября ведущие программы «Панорама» в очередной раз обвинили подозреваемых по «делу БЕЛТА» в воровстве.

«Красть — грешно (если это только не социальное явление — прим. TUT.BY), особенно у коллег, особенно таким серьезным редакциям», — назидательно заметила ведущая телепередачи Полина Шуба.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Еще нескольких редакторов TUT.BY после допроса отпустили.

В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Действия Марины Золотовой квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Бездействие должностного лица).

Позже подозреваемыми по «делу БЕЛТА» стали журналист Павлюк Быковский, журналист Алексей Жуков, главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина.

Журналисты и редакторы были отпущены 9−10 августа. Все подозреваемые дали подписку о неразглашении, всем запрещен выезд из страны.

 
 
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В эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь-1" показали отрывок интервью с главой СК Иваном Носкевичем.
 
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