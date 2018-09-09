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Правительство Беларуси отказалось от кредитной программы МВФ, рассчитывает привлечь $2 млрд в России и Китае – глава Минфина

09.09.2018 20:57 — Разное | Интерфакс  
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Правительство Беларуси отказалось от кредитной программы МВФ из-за возможного шока для населения, заявил в вечернем эфире телеканала СТВ министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

"Глава государства указал, что это будет шок для нашего населения и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось", - сказал М.Ермолович.

По его словам, такая реакция белорусской стороны последовала в связи с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было согласовано правительством.

При этом концептуальных разногласий по характеру реформ в диалоге с МВФ Минск не отмечает. "Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", - пояснил глава Минфина.

Он также сообщил, что в среднесрочной перспективе Минфин Беларуси планирует разместить на локальных рынках России и Китая сувереные облигации на сумму до $2 млрд.

"Мы готовимся к размещению суверенных облигаций на локальных рынках. Это рынки Китая и Российской Федерации. Рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков – китайского, российского и иных - мы сможем привлечь заимствования в общей сумме до $2 млрд", - сказал М.Ермолович.

При этом размещать еврооблигации Беларусь в следующем году не планирует, отметил он.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси отказалось от кредитной программы МВФ из-за возможного шока для населения, заявил в вечернем эфире телеканала СТВ министр финансов...
 
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